Чего мы ждем от таких переговоров? Роберт Зиле объяснил, почему Европа не должна говорить с Россией
Европа должна полагаться на себя и не вести переговоры с Россией — так считает вице-председатель Европарламента Роберт Зиле. По его словам, война в Украине и политика США заставили ЕС срочно пересмотреть приоритеты безопасности.
Латвийский евродепутат и вице-председатель Европейского парламента Роберт Зиле считает, что стратегия Европы не вести диалог с Россией как страной-агрессором является оправданной. Об этом политик заявил в эфире программы “Nedēļa. Post Scriptum” на TV24.
Говоря о войне в Украине, которая продолжается уже четвертый год, Зиле подчеркнул, что за это время в Европе постепенно менялось понимание вопросов безопасности. По его словам, в начале войны внутри Евросоюза велось много споров и не было единой линии.
«Если вспомнить эти четыре года, вначале было много дискуссий. Некоторые премьер-министры ездили в Москву вести переговоры — не только из Венгрии, но и из других стран», — отметил политик.
Со временем, по словам Зиле, Европе пришлось переосмыслить приоритеты. Речь идет не только о политике в отношении России, но и о собственных оборонных возможностях. «Был долгий период, когда мы пытались понять, как перейти от разговоров о зеленом курсе или социальных проблемах к финансированию оборонной промышленности и усилению армии», — сказал он. Политик также напомнил, что во многих странах снова обсуждается вопрос обязательной военной службы. При этом, по его словам, единая система пока не выработана. «Вопрос еще не решен. Есть добровольные методы, но они не организованы так хорошо, как, например, в Латвии. Тем не менее в вопросах государственной обороны есть прогресс», — подчеркнул Зиле.
Отдельно он отметил влияние политических изменений в США, связанных с возвращением в большую политику Дональд Трамп. По мнению Зиле, это стало сигналом для Европы о необходимости брать на себя больше ответственности. «Теперь Европа понимает: игра с предположением, что США всегда будут обеспечивать военную и финансовую поддержку, больше не работает. Значительная часть ответственности теперь ложится на плечи Европы», — заявил он.
Отвечая на вопрос, правильна ли тактика Европы не вести переговоры с Россией, Зиле был однозначен. «Я считаю, что это правильно, — сказал он. — Чего мы вообще ожидаем от переговоров с этим режимом?»