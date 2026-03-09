Чего мы ждем от таких переговоров? Роберт Зиле объяснил, почему Европа не должна говорить с Россией

Со временем, по словам Зиле, Европе пришлось переосмыслить приоритеты. Речь идет не только о политике в отношении России, но и о собственных оборонных возможностях. «Был долгий период, когда мы пытались понять, как перейти от разговоров о зеленом курсе или социальных проблемах к финансированию оборонной промышленности и усилению армии», — сказал он. Политик также напомнил, что во многих странах снова обсуждается вопрос обязательной военной службы. При этом, по его словам, единая система пока не выработана. «Вопрос еще не решен. Есть добровольные методы, но они не организованы так хорошо, как, например, в Латвии. Тем не менее в вопросах государственной обороны есть прогресс», — подчеркнул Зиле.