ВИДЕО: в Тарту двое безрассудных мужчин отправились в "плавание" по реке на льдине
В Тарту двое мужчин устроили опасное "путешествие" по реке Эмайыги на небольшой льдине площадью около 10 квадратных метров. Они взяли весла и складные стулья, игнорируя риск провалиться в ледяную воду и возможную спасательную операцию.
На видео, присланном в редакцию rus.Delfi.ee, видно, как два человека стоят на небольшой льдине площадью примерно десять квадратных метров. Чтобы сделать «плавание» более комфортным, они взяли с собой весла и даже раскладные туристические стулья.
Льдина медленно дрейфует по реке, а мужчины пытаются управлять ею при помощи весел, словно настоящим плотом.
В комментариях под видео многие пользователи резко раскритиковали поступок мужчин. Люди отмечают, что в случае беды спасать их пришлось бы сотрудникам Спасательный департамент Эстонии.
Некоторые пишут: «Потом спасательный департамент потратит десятки литров бензина и отправит пять человек на спасение из-за двух безответственных людей», «Идиоты, надо штрафовать, чтобы не подавали дурной пример», «Мне доводилось падать в реку сразу после ледохода. Не уверен, что выплыл бы, если бы не был в спасательном жилете». Некоторые также отмечают, что подобные видео могут подтолкнуть подростков к опасным экспериментам. Впрочем, нашлись и те, кто призывает относиться к ситуации спокойнее и вспоминает собственные рискованные поступки в молодости.
Весенний лед особенно опасен
В конце зимы и начале весны лед на реках становится особенно коварным. Днем он подтаивает из-за плюсовой температуры и солнечного тепла, а течение постепенно размывает его снизу. В результате даже крупная на вид льдина может внезапно расколоться.
Особенно рискованно это на реке Эмайыги, где течение довольно сильное. Если человек окажется в ледяной воде, у него могут быть считаные минуты, чтобы выбраться на берег.
Специалисты отмечают, что холодная вода быстро вызывает так называемый холодовый шок: человек теряет контроль над дыханием, а мышцы начинают сводить судорогами.