В Европе заинтересовались массовыми увольнениями россиян в Латвии, под которые попал даже врач Навального

«Чувствую некоторое разочарование. Если бы я знал заранее, что будут такие условия, то не тратил бы три года жизни на то, чтобы выучить язык и подтвердиться здесь. Мог бы потратить это время на изучение немецкого языка, - сказал Полупан. – Естественно, считаю, что этот закон дискриминационный. Он не соответствует принципам демократии и Евросоюза».