Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может встать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать?
Телец
Постарайтесь выражаться аккуратно. Вы легко можете нарушить то равновесие, которое вам удалось создать. Уважайте иные мнения.
Близнецы
Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
Рак
Веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.
Лев
Сегодняшний день вам лучше терпеливо переждать, не пытаясь ни бороться с невезением, ни, тем более, действовать не обращая на него внимания. Отложите все дела, которые только можно отложить.
Дева
Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.
Весы
Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии.
Скорпион
Сегодня вы вполне можете позволить себе менять решение на каждом шагу, бессовестно подводить людей, имевших неосторожность на вас положиться и т.д. и т.п. Обаяние вашей улыбки искупит тяжесть любой вины.
Стрелец
Все разговоры в вашем присутствии будут сегодня идти легко и непринужденно, переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться.
Козерог
Сегодня время повернет назад, позволив вам бросить тоскливый взгляд на собственные молодые годы. Не забывайте только, что все в этом мире относительно. Даже время.
Водолей
Вы, пребывая в лучезарном настроении, внесете нотку непринужденности в общее напряжение сегодняшней ситуации. Реагировать на это могут по-разному. Некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат обвинить вас в саботировании рабочего процесса.
Рыбы
Если ваш дом не карточный, то сегодняшний ветер перемен ни ему, ни его обитателям не повредит. Помните, что порядок - это всего-навсего упорядоченный хаос.