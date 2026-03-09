"Я поняла, что это уже не массаж": всплывают новые случаи домогательств, но латвийский лжеврач продолжает работать

Иными словами, Медианс вводил людей в заблуждение, незаконно занимаясь гипнозом. При этом сам он считает себя обманутым, поскольку ему якобы не объяснили, что пройденный курс не дает права принимать пациентов. Сейчас мужчина называет себя не специалистом по лечению зависимостей, а специалистом по борьбе с ними. Он также понял, что людей, которые к нему записываются, нельзя называть пациентами, а свои услуги — лечением. Однако изменит ли он свою деятельность по сути, Медианс пока не знает.