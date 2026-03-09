"Я поняла, что это уже не массаж": всплывают новые случаи домогательств, но латвийский лжеврач продолжает работать
За полтора месяца с тех пор, как программа Латвийского телевидения «de facto» впервые сообщила об Андрисе Медиансе, представлявшемся опытным специалистом по лечению зависимостей, в деле произошли существенные повороты. Появились еще несколько возможных пострадавших, а в связи с деятельностью Медианса начато уголовное производство по факту сексуального насилия.
Предлагал «лечение» без медицинского образования
Андрис Медианс, который когда-то сменил фамилию и ранее был известен как Андрис Кнапшис, попал в поле зрения «de facto» еще во время Рождества. Он представлялся опытным специалистом по лечению зависимостей и обещал помочь справиться с различными зависимостями за два визита общей стоимостью 265 евро. Один визит — консультация, второй — сеанс гипноза.
Женщина, которую назовем Лелде, в конце прошлого года записалась к Медиансу. Она искала помощь, переживая развод. В начале консультации все выглядело как у обычного терапевта. Однако в конце визита мужчина предложил помассировать напряженные точки на спине, и, по словам женщины, это закончилось тем, что Медианс начал к ней сексуально приставать. В тот же день женщина написала заявление в полицию. По факту произошедшего было начато уголовное производство о сексуальном насилии.
Женщина доверилась Медиансу как врачу, однако он таковым не является. Медианс оказывает услуги без необходимого образования и квалификации.
«Мы установили, что данный человек не является медицинским работником, у него нет медицинского образования. Уже на начальном этапе, выявив, что оказываются медицинские услуги, мы приняли решение о приостановке этой деятельности», — поясняет руководитель департамента здравоохранения Инспекции здоровья Ивета Хирша.
Четырехдневный курс «Введение в классический гипноз»
Несмотря на решение инспекции от 25 января приостановить деятельность, Медианс еще как минимум месяц продолжал вводить людей в заблуждение. В своем резюме в социальных сетях он ссылался на Ассоциацию гипнотерапевтов и клинических психологов Восточной Европы. Однако ее возглавляет человек, который так же, как и Медианс, не имеет права заниматься гипнотерапией.
Кроме того, Медианс прошел лишь четырехдневный курс «Введение в классический гипноз», который не является медицинским образованием. Также известно, что его работа в Елгавской наркологической больнице, о которой он часто упоминал, вовсе не была связана с лечебной деятельностью.
При этом люди, которые сами преодолели зависимости, действительно могут помогать другим. Но в таком случае это поддержка, которую оказывают бесплатно, а не продают как медицинскую услугу.
Медианс прошел курс в Центре новой психологии, который предлагает широкий спектр эзотерических курсов — например, «путеводитель по чакрам», «ведическая астрология» или «основы карт оракула». Центром управляет общественная организация Anima. В ее исполнительном органе работают Лаура Гринберга и Даце Ролава. Гринберга также владеет компанией palutinisevi.lv, у которой есть налоговая задолженность в размере 25,5 тысячи евро, а в прошлом году ее деятельность была приостановлена Службой государственных доходов. Ролава, в свою очередь, является консультативным психологом.
Теперь Медианс утверждает, что был уверен: четырехдневного обучения стоимостью 600 евро достаточно, чтобы проводить гипноз.
«Я не совсем понял. Там, где я получил сертификат, мне сказали, что можно. Я заплатил деньги, прошел курсы», — рассказал он в телефонном разговоре.
Иными словами, Медианс вводил людей в заблуждение, незаконно занимаясь гипнозом. При этом сам он считает себя обманутым, поскольку ему якобы не объяснили, что пройденный курс не дает права принимать пациентов. Сейчас мужчина называет себя не специалистом по лечению зависимостей, а специалистом по борьбе с ними. Он также понял, что людей, которые к нему записываются, нельзя называть пациентами, а свои услуги — лечением. Однако изменит ли он свою деятельность по сути, Медианс пока не знает.
Начато и административное производство
Инспекция здоровья также начала административное производство. Мужчине был назначен штраф — 300 евро. Если Медианс продолжит продавать услуги гипноза и это будет зафиксировано, ему снова могут назначить штраф.
Незаконное оказание медицинских услуг может быть и уголовно наказуемым, однако для этого необходимо доказать, что такие действия причинили вред здоровью пострадавшего.
Появились новые свидетельства возможных домогательств
За последние полтора месяца в «de facto» обратились еще несколько человек, рассказавших о проблемном опыте в кабинете Медианса. Эти свидетельства усиливают достоверность истории Лелде. Несколько женщин, не знакомых друг с другом, описывают похожие ситуации: в конце консультации мужчина предлагал массаж, во время которого касался интимных частей тела.
«Я начала понимать, что это уже не массаж. Но я была как парализована, будто замерзла от страха и не могла это остановить. Штаны уже были почти спущены», — рассказала Лиене (имя изменено).
Похожую историю рассказала и Ласма (имя изменено):
«Потом он начал опускаться ниже и стал тянуть мои брюки вниз. Я начала ерзать. Он сказал: “Тише, успокойся!” Он был довольно властным».
Расследование продолжается
Полиция продолжает расследование уголовного дела по статье 160 Уголовного закона. «Могу сказать, что на данный момент у нас есть несколько потенциальных потерпевших. Дело находится на активной стадии расследования — выясняются обстоятельства, фиксируются факты и показания свидетелей», — сообщил начальник бюро криминальной полиции Рижского Восточного управления Государственной полиции Атис Чакарнис.
Медианс утверждает, что из-за болей в спине больше не делает массаж, но иногда занимается акупунктурой, которая, по его словам, тоже связана с воздействием на напряженные точки тела. Он продолжает утверждать, что никогда не прикасался к женщинам или мужчинам без их согласия.
По словам людей, посещавших его, так называемые сеансы гипноза тесно связаны с религиозными элементами — нужно класть руки на Библию и читать молитву «Отче наш». Для одной из клиенток такая религиозная атмосфера вызвала тяжелые воспоминания из детства.
Несколько человек — как мужчины, так и женщины — которые согласились рассказать о своем опыте «de facto», пока не обратились в полицию. Одна из причин — стыд из-за собственной зависимости.