После ликвидации Али Хаменеи власть в Иране переходит его сыну.
В мире
Сегодня 07:10
В Иране объявили о новом верховном лидере после ликвидации Али Хаменеи
После ликвидации верховного лидера теократического режима Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля его преемником выбран его сын Моджтаба Хаменеи, в воскресенье сообщило государственное информационное агентство IRNA.
Как уже сообщалось, старший Хаменеи был ликвидирован при израильском ударе по Тегерану 28 февраля, когда началось нападение Израиля и США на Иран. Согласно конституции Ирана, нового верховного лидера режима выбирают 88 духовных лиц, входящих в Совет экспертов.
Ранее по неподтвержденным данным стало известно, что главными кандидатами на пост верховного лидера режима являются 56-летний Моджтаба Хаменеи и 53-летний Хасан Хомейни — внук аятоллы Рухоллы Хомейни, первого верховного лидера теократического режима Ирана.