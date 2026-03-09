В Иране объявили о новом верховном лидере после ликвидации Али Хаменеи

Как уже сообщалось, старший Хаменеи был ликвидирован при израильском ударе по Тегерану 28 февраля, когда началось нападение Израиля и США на Иран. Согласно конституции Ирана, нового верховного лидера режима выбирают 88 духовных лиц, входящих в Совет экспертов.