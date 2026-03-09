В Иране объявили о новом верховном лидере после ликвидации Али Хаменеи
После ликвидации Али Хаменеи власть в Иране переходит его сыну.
После ликвидации верховного лидера теократического режима Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля его преемником выбран его сын Моджтаба Хаменеи, в воскресенье сообщило государственное информационное агентство IRNA.

Как уже сообщалось, старший Хаменеи был ликвидирован при израильском ударе по Тегерану 28 февраля, когда началось нападение Израиля и США на Иран. Согласно конституции Ирана, нового верховного лидера режима выбирают 88 духовных лиц, входящих в Совет экспертов.

Ранее по неподтвержденным данным стало известно, что главными кандидатами на пост верховного лидера режима являются 56-летний Моджтаба Хаменеи и 53-летний Хасан Хомейни — внук аятоллы Рухоллы Хомейни, первого верховного лидера теократического режима Ирана.

