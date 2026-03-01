"Трамп может не нравиться, но его удар по Ирану - это правильно": латвийский эксперт объяснил причину
Латвийский эксперт объяснил, почему атака США на Иран может оказаться именно тем, чего давно ждал Ближний Восток.
Эксперт по внешней политике Мартиньш Хирш подчеркнул, что Иран сейчас слабее, чем когда-либо. За последние месяцы страна лишь ослаблялась — Израиль уничтожил многих союзников Ирана и в других странах.
Также Хирш напомнил о протестах иранских граждан, прошедших в конце прошлого и начале нынешнего года, которые правящий режим жестоко подавил, убив тысячи иранцев. "Трамп может не нравиться, но если Трамп атакует Иран — это следует оценивать положительно. В Иране существует ужасный, жестокий и беспощадный режим", — сказал Хирш.
Вместе с тем эксперт признал, что до конца неясно, чего именно США хотят добиться. По его мнению, для смены режима уже несколько поздно, поскольку ряд возможных новых иранских лидеров был убит нынешним режимом в ходе протестов. Он также отметил, что даже те, кто внутри самого Ирана желает перемен, сравнительно мало радуются тому, что страну атакуют США, — поскольку Америка на протяжении долгих десятилетий дeмонизировалась иранским режимом.
Иран, отвечая на удары США и Израиля, нанёс удары по объектам армии США в Объединённых Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте. Однако Хирш отметил, что и военный потенциал Ирана существенно ослаблен. "Да, на Ближнем Востоке идёт конфликт, да, есть пострадавшие. Иран пускает ракеты, однако нанести какой-то колоссальный урон они не способны. Они опасны, они угрожающи, но современное оружие способно перехватить большинство из них", — прокомментировал Хирш.
Ранее сообщалось, что в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города. Иран нанёс ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.