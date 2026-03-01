"Трамп может не нравиться, но его удар по Ирану - это правильно": латвийский эксперт объяснил причину

Вместе с тем эксперт признал, что до конца неясно, чего именно США хотят добиться. По его мнению, для смены режима уже несколько поздно, поскольку ряд возможных новых иранских лидеров был убит нынешним режимом в ходе протестов. Он также отметил, что даже те, кто внутри самого Ирана желает перемен, сравнительно мало радуются тому, что страну атакуют США, — поскольку Америка на протяжении долгих десятилетий дeмонизировалась иранским режимом.