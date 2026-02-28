Умер основатель Балтийской международной академии профессор Валерий Никифоров
Сообщается о смерти Валерия Евгеньевича Никифорова — хабилитированного доктора философии, профессора, выдающегося ученого, педагога и одного из основателей Балтийской международной академии (БМА).
Его образовательный путь начался в Рижском политехническом институте, где он проявил глубокий интерес к философии. Уже во время учёбы он стал победителем Всесоюзного конкурса научных работ по философии, что предопределило его научную траекторию. После аспирантуры в Латвийском государственном университете он продолжил преподавательскую и исследовательскую деятельность, защитив кандидатскую и затем докторскую диссертации, а также став хабилитированным доктором философии.
В 1992 году он вместе с группой единомышленников основал Балтийский русский институт, который позднее, в 2004 году, был переименован в Балтийскую международную академию с введением трёх языковых потоков обучения — русском, английском и латышском. Под его руководством академия стала одним из значимых негосударственных вузов Латвии, привлекающим студентов из более чем 20 стран.
На сайте Академии сообщается: "Это невосполнимая утрата для Академии, академического сообщества и всех, кому посчастливилось знать его лично. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, в его трудах, в его учениках и в истории Академии".
На протяжении многих лет профессор Никифоров был членом правления и председателем академического собрания БМА, продолжая формировать стратегию образовательной и научной политики академии. Его вклад в развитие высшего образования, философской науки и международного сотрудничества в академической среде невозможно переоценить.
Портал Otkrito.lv выражает соболезнования родным и близким профессора Валерия Никифорова, а также всем его ученикам.