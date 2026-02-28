Умер основатель Балтийской международной академии профессор Валерий Никифоров

Его образовательный путь начался в Рижском политехническом институте, где он проявил глубокий интерес к философии. Уже во время учёбы он стал победителем Всесоюзного конкурса научных работ по философии, что предопределило его научную траекторию. После аспирантуры в Латвийском государственном университете он продолжил преподавательскую и исследовательскую деятельность, защитив кандидатскую и затем докторскую диссертации, а также став хабилитированным доктором философии.