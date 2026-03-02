Война в Иране может подорвать позиции Путина в мире, считает Сартс
Война в Иране может снизить международное влияние России, анализируя влияние войны в Иране на безопасность Европы, в социальной сети X заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.
Отсутствие поддержки режима Ирана со стороны российского диктатора Владимира Путина заставит другие страны задуматься о целесообразности сотрудничества с Россией, допускает Сартс.
Кроме того, продемонстрированная разведслужбами США мощь, военное и технологическое превосходство, показанное в ударах по Венесуэле и Ирану, а также непредсказуемость Дональда Трампа и его готовность идти «ва-банк» заставят Путина быть значительно осторожнее в своих решениях, считает Сартс.
Однако он отмечает, что при затягивании конфликта совокупные запасы вооружений и боеприпасов стран Запада станут еще более ограниченными в условиях, когда производство не вышло на полную мощность. Рост цен на нефть, если он окажется продолжительным, может поддержать ослабленную российскую экономику, полагает Сартс.
По его мнению, в целом в войне в Иране больше позитивных аспектов, однако существует ряд факторов риска. Главный вопрос — как долго продлится активная фаза боевых действий и будет ли продолжение операций Израиля и США столь же успешным, как их начало, комментирует Сартс.
Ранее сообщалось, что в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану. В результате ракетных атак пострадали столица Тегеран и другие города. Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.