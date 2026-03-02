"Праздник желтых цветов" в узком кругу: Орбакайте показала семейные посиделки Пугачевой на Кипре
1 марта в Лимассоле семья Аллы Пугачевой устроила праздник, который уже много лет считают ее личным символом весны. Кристина Орбакайте выложила видео, где в кадре появляются все дети Пугачевой.
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram видео, снятое 1 марта на Кипре. В ролике она показала, как в семье Аллы Пугачевой отметили традиционный «праздник желтых цветов», который певица отмечает уже около 50 лет и каждый год сопровождает фразой «Весну разрешаю».
На этот раз празднование прошло в Лимассоле и выглядело максимально камерным — только близкие. При этом смысл традиции в кадре показан очень конкретно: семья не просто держит букеты, а дарит желтые цветы случайным прохожим во время прогулки.
Судя по видео, участники праздника гуляли по набережной и в районе марины: на фоне видны яхты, портовая зона и туристическая улица. В руках у них — небольшие букеты желтых цветов, которые они по очереди протягивают людям на улице. Прохожие принимают цветы, улыбаются и останавливаются на пару секунд.
На других кадрах семья уже за столом на открытой террасе: сервированные тарелки, закуски, напитки и оживленный разговор.
Отдельно Орбакайте дала понять, что в этот день рядом были все дети Аллы Пугачевой: сама Кристина Орбакайте, а также Лиза Галкина и Гарри Галкин. В ролике они вместе участвуют в прогулке и дарят прохожим желтые цветы. Ну что ж, весну разрешили!