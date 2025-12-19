Алла ненастоящая? Пугачева выпустила клип, где гуляет по побережью Рижского залива

Автором музыки и слов песни стал 40-летний уроженец Николаева, живущий сейчас в Барселоне, Алексей Малахов. Вдохновение написать эту композицию у него появилось не в студии, а после личного общения с исполнительницей. Он отметил: "Однажды Алла Борисовна рассказала мне одну историю. Историю, которую я, конечно же, не могу пересказать всем. Но в тот момент, когда она прозвучала, внутри что-то щёлкнуло. Появился импульс. Мысль. Состояние. Так и родилась идея песни, о том, что в этом мире вечной суеты самое важное – не спешить. Просто жить. Иногда одна история меняет всё".