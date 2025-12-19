Алла ненастоящая? Пугачева выпустила клип, где гуляет по побережью Рижского залива
Сейчас Алла Пугачева редко напоминает о себе новыми релизами. Но 19 декабря она неожиданно выпустила песню с говорящим названием «Давай просто жить». Вместе с ней появился и клип: море, прогулка по берегу и ощущение, что это не просто музыкальная премьера, а личное послание — с узнаваемым латвийским пейзажем на фоне. Однако во всем это есть одно но...
Живущая четвертый год в эмиграции Алла Пугачева решила сделать предновогодний подарок поклонникам. Сегодня, 19 декабря, певица выпустила песню "Давай просто жить".
"Сколько разбивали сердце, сколько раз стучала в дверь беда, беда, беда, беда... Сколько опускались руки, но летит вперед душа моя, моя, моя, моя... По незнакомым улицам, по незнакомым бульварам, встречая насмешки и смех, и лесть, ненужную даром, за место под солнцем опять готовы друг с другом стреляться. Да где ж оно счастье, где оно счастье, где оно счастье? Не знаю..." — поет Пугачева в куплете.
Припев композиции более оптимистичный: "Вновь падения и взлеты, боль и успех, и билет в один конец лишь есть у всех. По судьбе летим неровно — то вниз, то вверх. Некуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить!" — призывает Алла Борисовна.
Автором музыки и слов песни стал 40-летний уроженец Николаева, живущий сейчас в Барселоне, Алексей Малахов. Вдохновение написать эту композицию у него появилось не в студии, а после личного общения с исполнительницей. Он отметил: "Однажды Алла Борисовна рассказала мне одну историю. Историю, которую я, конечно же, не могу пересказать всем. Но в тот момент, когда она прозвучала, внутри что-то щёлкнуло. Появился импульс. Мысль. Состояние. Так и родилась идея песни, о том, что в этом мире вечной суеты самое важное – не спешить. Просто жить. Иногда одна история меняет всё".
Во всем этом есть только одна загводзка - клип для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта. Получается, что в видеоролике ненастоящая Алла Пугачева прогуливается по пляжу в Латвии. Однако поклонники все равно оценили работу: "Спокойно, честно и про жизнь. Такие слова всегда вовремя".