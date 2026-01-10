Если есть "блат", может, и не будет больно: какой на самом деле была советская стоматология

В советское время было установлено, что на 1500 жителей должен быть один стоматолог. Андис Паэглитис считает, что этого было достаточно, но местоположение создавало проблемы. «Тогда было строго лимитировано количество врачебных ставок, поэтому открыть еще одну поликлинику было невозможно. Но есть один нюанс. Латвия была одной из немногих республик, в столице которой была платная стоматологическая поликлиника», — говорит медик. Речь идет о стоматологии на улице Блауманя. Платных поликлиник не было ни в Литве, ни в Эстонии. Что именно было лучше в платной поликлинике, Андис Паэглитис комментировать не может, но, немного иронизируя, добавляет, что человек мог быть счастлив уже оттого, что, придя в поликлинику и заплатив большие деньги, вообще попал к специалисту. «Сейчас над этим можно улыбнуться, но в советское время человек мог радоваться уже тому, что вообще оказался у стоматолога». Здесь уместно вспомнить большие очереди в залах ожидания стоматологических отделений поликлиник. А первым испытанием была сама запись на прием к специалисту. Поскольку у многих жителей тогда не было телефонов, они сначала приходили в регистратуру поликлиники, выстаивали там длинную очередь, чтобы получить талон.