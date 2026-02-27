За 10 лет пенсия латвийцев увеличилась... на 23 килограмма колбасы

Хотя на среднюю пенсию можно приобрести почти вдвое меньше продуктов, чем на среднюю зарплату, покупательная способность пенсионеров тоже росла. В 2024 году на среднюю пенсию можно было купить 2210 яиц (в 2014 году - 1902), 63 кг вареной колбасы (в 2014 году - 40 кг) или 479 литров молока (в 2014 году - 299 литров). С 2004 по 2014 год среднемесячные доходы на одно домохозяйство в стране утроились, а с 2014 по 2024 год - удвоились. При этом в Латвии сохраняется очень высокий уровень неравенства доходов: в 2024 году доходы наиболее обеспеченных жителей были в 6,7 раза выше, чем доходы наименее обеспеченных. Коэффициент Джини в 2024 году составил 35,6%, продемонстрировав самый высокий показатель неравенства за последние годы.