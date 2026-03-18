Вложено 2 млн евро: в одном из торговых центров Риги открывают большой MyFitness с неожиданным новшеством
В эту пятницу, 20 марта, в торговом центре Domina Shopping откроется новый спортивный клуб MyFitness Domina, в создание которого вложено более 2 миллионов евро. Помещения клуба будут более чем в два раза просторнее прежних, а посетителям станут доступны самые современные тренировочные технологии в Балтии, в том числе первая во всей сети MyFitness в странах Балтии терапия красным светом RedWave Pure.
Новый клуб MyFitness Domina будет расположен в новом месте — менее чем в минуте ходьбы от главного входа C в торговый центр, по направлению к продуктовому супермаркету Maxima XXX. Его общая площадь составит 2300 квадратных метров, что на 58% больше, чем у прежнего клуба. Расширенная инфраструктура позволит вдвое увеличить число посетителей и обеспечить более комфортную среду как для индивидуальных тренировок, так и для групповых занятий.
В клубе оборудован просторный тренажерный зал с техникой всемирно известного итальянского бренда Technogym. Этот бренд считается одним из мировых лидеров фитнес-индустрии и уже много лет является официальным поставщиком тренировочного оборудования для Олимпийских игр, в том числе и для зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Зал разделен на четыре специализированные тренировочные зоны — кардиозону, функциональную зону, зону Cross-Training и зону Pure Strength для тренировок с тяжелыми весами. Кроме того, в клубе будет доступен просторный зал для групповых занятий с разнообразным предложением тренировок, включая кардио, силовые и Body & Mind занятия.
Примечательно, что именно MyFitness Domina станет первым клубом во всей сети MyFitness в странах Балтии, где будет доступна терапия RedWave Pure, или терапия красным светом. Она основана на использовании специальных светодиодных световых волн, которые стимулируют клеточный обмен веществ, способствуют выработке коллагена, улучшают кровообращение и помогают ускорить процессы восстановления организма после физических нагрузок. Терапия не содержит УФ-излучения и широко применяется в спортивной медицине, реабилитации и индустрии эстетического благополучия.
В ближайшее время в клубе также будет открыт Day SPA нового концепта, что еще больше расширит предложение в сфере здоровья и хорошего самочувствия в Domina. Информация об этом будет сообщена отдельно.