Дизельное топливо по 1.55: почему "потолок" цен - это ловушка для госбюджета
За последние пару недель прозвучали различные предложения о мерах, которые могли бы ограничить рост цен на местном рынке топлива.
Суровая реальность такова, что ни торговцы топливом на местном рынке, ни производители топлива, продукция которых импортируется, ни государственные учреждения Латвии напрямую не контролируют и не могут существенно повлиять на два главных фактора формирования цен — колебания курса евро и доллара США, а также котировки Platts на международных рынках. Таким образом, независимо от публичных заявлений или политических обещаний, в долгосрочной перспективе невозможно удержать или искусственно ограничить рост цен на топливо на внутреннем рынке, если на глобальных рынках наблюдается тенденция к их повышению, рассуждает Алексей Шведов, руководитель по стратегии AS OLEREX / SIA KOOL Latvija.
Полная реализация государственных запасов топлива
Причина проста и очевидна — у Латвии нет собственной добычи и переработки нефти. Даже если представить гипотетический сценарий, при котором правительство Латвии решило бы заморозить цены на автозаправочных станциях на уровне конца февраля, одновременно распродав на местном рынке весь государственный резерв по фиксированной цене, соответствующей этой «заморозке», такое решение было бы временным и действовало бы не дольше пары месяцев.
Ценовые потолки
Если бы правительство Латвийской Республики решило ввести так называемые ценовые потолки, например установив, что с 1 апреля бензин и дизельное топливо на АЗС нельзя продавать по цене выше, скажем, 1,55 евро за литр, тогда возможны два варианта.
Вариант А: ценовые потолки, финансируемые из госбюджета. В этом случае правительство Латвии компенсировало бы торговцам топливом убытки, возникающие из-за того, что фактическая себестоимость топлива превышает установленный предел цены. Такое решение могло бы работать только в краткосрочной перспективе и лишь при условии, что цены в дальнейшем существенно не вырастут.
Вариант Б: ценовые потолки, финансируемые самими торговцами топливом. На практике такое решение нереализуемо, поскольку при продолжающемся росте цен на мировом рынке торговцы были бы вынуждены закрывать автозаправочные станции, отправляя работников в неоплачиваемый отпуск или прекращая трудовые отношения.
Инструменты
Сейчас у правительства Латвийской Республики фактически есть только один существенный инструмент для ограничения темпов роста цен на топливо — налоги. При этом следует учитывать, что в Латвии невозможно снизить налоги до нуля, поскольку у государства нет доходов от природных ресурсов, которые полностью покрывали бы государственные расходы.
Налоги:
- акцизный налог;
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- плата за стратегический резерв топлива.
Что можно сделать?
На время, например на шесть месяцев:
- отменить плату за стратегический резерв топлива;
- снизить акциз на дизельное топливо на 30%, а на бензин — на 20%;
- снизить ставку акцизного налога до 0% на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве. Этой отрасли необходима срочная государственная поддержка (снижение налогов, выгодные кредиты и другое), учитывая убытки прошлого года, а также существенный рост цен на топливо и удобрения в этом году.
Дальнейшее снижение ставок акцизного налога или их применение на более длительный период в настоящее время не считалось бы целесообразным с точки зрения бюджетной политики государства.
Ставку НДС пока менять не следует по двум причинам. Во-первых, чтобы у государства сохранялась возможность снизить ее в будущем, если это потребуется. Во-вторых, поступления от НДС коррелируют с ценами на топливо на мировом рынке — при росте цен увеличиваются и поступления от НДС, что частично компенсирует бюджетные потери от снижения акциза и одновременно обеспечивает государству дополнительные возможности для бюджетного маневра, в том числе для целевой поддержки, например сельскохозяйственной отрасли.
На период до 1 апреля 2027 года можно было бы освободить дизельное топливо и сельскохозяйственное дизельное топливо от требований по биокомпонентам, то есть от обязательного добавления RME или HVO. Это существенно снизило бы конечную цену топлива для потребителей в Латвии.
Важно и то, что такой комплекс мер мог бы привести к тому, что цены на топливо в Латвии — по крайней мере временно — стали бы ниже, чем в соседних странах. Это, в свою очередь, побудило бы иностранных водителей покупать топливо в северных и южных регионах Латвии, увеличивая поступления от акциза и НДС благодаря так называемому «топливному туризму».