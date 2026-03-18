Дизельное топливо по 1.55: почему "потолок" цен - это ловушка для госбюджета

Суровая реальность такова, что ни торговцы топливом на местном рынке, ни производители топлива, продукция которых импортируется, ни государственные учреждения Латвии напрямую не контролируют и не могут существенно повлиять на два главных фактора формирования цен — колебания курса евро и доллара США, а также котировки Platts на международных рынках. Таким образом, независимо от публичных заявлений или политических обещаний, в долгосрочной перспективе невозможно удержать или искусственно ограничить рост цен на топливо на внутреннем рынке, если на глобальных рынках наблюдается тенденция к их повышению, рассуждает Алексей Шведов, руководитель по стратегии AS OLEREX / SIA KOOL Latvija.