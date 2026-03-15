Начат сбор подписей за временное снижение акциза и НДС на топливо
Геополитика снова ударила по ценам на топливо. В Латвии предлагают временно снизить акциз и НДС, чтобы защитить семьи и бизнес. Инициатива уже собирает подписи на Manabalss.lv.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за временное снижение ставки акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо на срок до 12 месяцев.
Представителем инициативы является Мартиньш Розе. Он пишет, что цены на топливо в Латвии оказывают значительное влияние на семейные бюджеты, расходы предприятий и общий уровень инфляции в стране. "Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и колебания на мировом рынке нефти приводят к быстрым изменениям цен, на которые жители Латвии повлиять не могут", - говорит Розе, добавляя, что акциз и НДС составляют значительную часть конечной цены топлива.
Действующая система не предусматривает автоматического или временного механизма снижения налогового бремени в случае исключительного роста мировых цен для стабилизации внутреннего рынка, говорится в инициативе. Это приводит к росту расходов на транспорт, продукты питания и услуги, снижению покупательной способности людей и конкурентоспособности предприятий.
Нынешняя ситуация особенно негативно сказывается на жителях регионов, которые зачастую не имеют достаточного доступа к общественному транспорту и напрямую зависят от частного транспорта, говорит Розе. По его мнению, такая ситуация требует гибкого налогового механизма, который реагирует на исключительные обстоятельства и защищает общественные интересы.
Розе предлагает временно снизить акциз на топливо на срок до 12 месяцев, до минимальных пороговых значений, установленных Европейским союзом (ЕС). Он призывает применять пониженную ставку НДС к топливу там, где это юридически возможно в рамках законодательства ЕС.
Параллельно Розе призывает включить в законодательство механизм, позволяющий Кабинету министров снижать налоговую нагрузку на топливо на определенный период времени в чрезвычайных ситуациях, если мировые цены на нефть превышают определенный порог.
На момент написания статьи инициатива собрала более 2300 подписей из необходимых 10 000.
Как заявил министр экономики Виктор Валайнис, правительство примет решение по этому вопросу в зависимости от развития цен на топливо и влияния войны. Если последствия будут краткосрочными, то необходимости в снижении акциза не будет, но если прогнозы покажут, что военные действия будут длительными, последуют активные решения.
Как сообщалось, с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля этого года средняя цена дизельного топлива в крупнейших сетях АЗС Латвии выросла примерно на 25%, а цена бензина 95-й марки - на 7-9%.