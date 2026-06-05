Фестиваль современного танца HOROS впервые пройдет в Риге и представит четыре уникальных спектакля

В этом году HOROS 2026 сфокусируется на промежуточных состояниях современного человека в условиях геополитической нестабильности: мы не живем на войне, но это уже и не мирное время. Это хрупкое сосуществование характеризуется постоянным напряжением, избытком информации и эмоциональными переживаниями, которые не всегда можно облечь в слова. Фестиваль призывает прожить и распознать это напряжение через тело — с помощью движения, ритма, повторений и танца, чтобы помочь себе заземлиться в настоящем моменте.