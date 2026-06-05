Фестиваль современного танца HOROS впервые пройдет в Риге и представит четыре уникальных спектакля
В течение двух летних вечеров, 30 и 31 июля, в культурном пространстве Hanzas perons будет проходить фестиваль современного танца HOROS 2026. В этом году его лейтмотивом станет тема «Между людьми. Что остается». Зрителям предложат четыре постановки от латвийских и зарубежных хореографов.
В этом году HOROS 2026 сфокусируется на промежуточных состояниях современного человека в условиях геополитической нестабильности: мы не живем на войне, но это уже и не мирное время. Это хрупкое сосуществование характеризуется постоянным напряжением, избытком информации и эмоциональными переживаниями, которые не всегда можно облечь в слова. Фестиваль призывает прожить и распознать это напряжение через тело — с помощью движения, ритма, повторений и танца, чтобы помочь себе заземлиться в настоящем моменте.
Программа построена как хореографическое путешествие сквозь политико-социальные темы и телесные рефлексии. Она исследует нашу способность выстраивать отношения с другим человеком, пространством, зрителем, временем и самими собой. Работы не предлагают простых ответов, но фиксируют состояния, чувства и опыт, позволяя зрителю узнать в них себя и эпоху, в которую мы живем.
«Фестиваль этого года утоляет, утешает и высвечивает промежуточные состояния современного человека. Накопившееся эмоциональное напряжение ищет другую — телесную — форму выражения. В танце мы реконструируем ощущение стабильности и нормальности, чтобы иметь возможность сосуществовать с тревогой», — описывают концепцию создатели фестиваля, руководители танцевальной организации Tuvumi Иева Гаурильчикайте-Сантс и Кришьянис Сантс.
Программа фестиваля: от геополитического напряжения до медитации
- 30 июля фестиваль откроется спектаклем «Вертляк» (Vērpete) Эрика Эриксона (Швеция) и Кришьяниса Сантса (Латвия). Его премьера состоялась в 2015 году на международном фестивале Homo Novus, и постановка получила премию «Ночь лицедеев» (Spēlmaņu nakts) как достижение года в современном танце.
- Сразу после этого программу продолжит работа Агнете Лисичкинайте (Литва) и Игоря Шугалеева (Беларусь/Польша) «Clap & Slap». Этот перформанс исследует психологическое и социальное напряжение в Восточной Европе после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- 31 июля зрителей приглашают на спектакль Эрика Эриксона (Швеция) «Кувалда» (Veseris) — медитативную работу о времени как о сугубо физическом опыте.
- Завершит фестиваль постановка Салки Ардал Розенгрен (Швеция) «Длительные фигуры» (Ilgstošās figūras). Это мягкий, пульсирующий хореографический и музыкальный опыт, основанный на традициях парного танца и вдохновленный принципами линди-хопа, слоу-драга и раннего джаза.
Билеты на отдельные спектакли, а также абонементы на один день или на весь фестиваль можно приобрести в кассах Biļešu paradīze и на сайте bilesuparadize.lv.
О фестивале современного танца HOROS
Название фестиваля HOROS позаимствовано от греческих слов χορός (танец) и χώρος (пространство). Это инициатива танцевальной организации Tuvumi, направленная на развитие и продвижение современного танца в Латвии.
Начиная с 2022 года фестиваль базировался в Айзпуте, но в этом году он впервые переезжает в Ригу. В рамках HOROS проходят не только гостевые показы латвийских и зарубежных хореографов, но и творческие резиденции для создания новых междисциплинарных работ. Ранее в фестивале принимали участие международно признанные артисты из Швеции, Литвы, Эстонии, Бельгии, Польши, Исландии, Греции и Франции.