Латвийский эксперт назвал условия, при которых Москва согласится на переговоры
Россия может согласиться на приемлемые для Украины условия мира только под двойным давлением — экономическим со стороны Европы и военным со стороны Украины. Такое мнение высказал латвийский эксперт по вопросам безопасности Сандис Шрадерс.
Член правления Латвийской трансатлантической организации (LATO), исследователь Латвийского института внешней политики и директор Лиепайской академии Рижского технического университета Сандис Шрадерс подчеркнул, что США по объективным причинам сейчас не способны полноценно решать вопросы европейской безопасности. По оценке эксперта, дипломатические, военные и экономические ресурсы США в настоящее время сосредоточены на Ближнем Востоке, а Иран фактически отвлек Вашингтон от других вопросов безопасности.
По словам Шрадерса, значительная часть американских ресурсов задействована для обеспечения судоходства через Ормузский пролив, поэтому Иран поставил США в положение своеобразного заложника ситуации. Он отметил, что именно Ормузский пролив, а не иранская ядерная программа, является сегодня главным предметом дискуссий между Ираном и США, при посредничестве Пакистана. В этих условиях европейским государствам приходится искать альтернативные решения для сдерживания России.
Шрадерс считает, что президент России Владимир Путин до сих пор не испытывал достаточного экономического и военного давления, чтобы серьезно рассматривать прекращение боевых действий и долгосрочный мир. По его мнению, предыдущие переговоры с Россией не принесли результатов, а ситуация вокруг возможных мирных переговоров существенно изменилась.
Директор Лиепайской академии РТУ отметил, что в последнее время Россия активизировала масштабные удары по Украине. С одной стороны, это может свидетельствовать о росте российских военных возможностей, а с другой — соответствовать традиционной тактике Москвы по повышению ставок перед переговорами для получения более выгодных условий.
По мнению Шрадерса, более вероятен второй вариант, поскольку украинские силы в последнее время смогли освободить больше территорий, чем Россия смогла оккупировать. Это, по его оценке, несколько улучшило позиции Украины и может обеспечить ей более выгодные условия для переговоров о долгосрочном мире и освобождении оккупированных территорий.
Эксперт подчеркнул, что хотя Европейский союз не является военной сверхдержавой, такой силой сегодня является Украина. По его словам, Украина играет для Европы роль, схожую с той, которую США традиционно играли в НАТО, и имеет ключевое значение для дальнейшего сдерживания российской агрессии.
В то же время Европа располагает экономическими и финансовыми ресурсами, которых у России нет. Шрадерс отметил, что война и санкции постепенно истощают российские возможности. Несмотря на более чем двадцать пакетов санкций ЕС, по его мнению, до сих пор не были приняты меры, способные нанести решающий удар по российской экономике. Он считает, что до настоящего времени санкции в основном были направлены против отдельных чиновников и компаний, тогда как более жесткое экономическое давление, фундаментальные ограничения и почти полная изоляция России от экономического сотрудничества с Европой могли бы дать более значительный эффект.
В качестве примера эксперт привел дискуссии в Латвии о необходимости дальнейшего ограничения связей с Россией. По его словам, трудно объяснить сохранение туристических поездок и перевозок небольших грузов между Россией и Европой. Он полагает, что реальными шагами могли бы стать прекращение пассажирского сообщения через Эстонию в Санкт-Петербург, закрытие границ и разрыв транспортно-логистических цепочек с Россией в случае отказа Москвы принять условия прекращения войны.
Шрадерс также отметил, что некоторые сигналы, включая празднование 9 Мая и внутренние политические процессы в России, могут свидетельствовать о том, что российская политическая система не столь устойчива, как хотелось бы Кремлю. По его мнению, нынешний момент может быть подходящим для усиления экономического давления со стороны Европы и военного давления со стороны Украины.
Вместе с тем эксперт предупредил, что усиление давления на Россию несет риски дальнейшей эскалации, поскольку Россия является ядерной державой. Он считает, что если российское руководство почувствует неизбежность серьезных военных поражений, то может пойти на дальнейшее повышение ставок и применение других видов вооружений, а не только комплекса «Орешник».