Латвийский эксперт назвал условия, при которых Москва согласится на переговоры

В то же время Европа располагает экономическими и финансовыми ресурсами, которых у России нет. Шрадерс отметил, что война и санкции постепенно истощают российские возможности. Несмотря на более чем двадцать пакетов санкций ЕС, по его мнению, до сих пор не были приняты меры, способные нанести решающий удар по российской экономике. Он считает, что до настоящего времени санкции в основном были направлены против отдельных чиновников и компаний, тогда как более жесткое экономическое давление, фундаментальные ограничения и почти полная изоляция России от экономического сотрудничества с Европой могли бы дать более значительный эффект.