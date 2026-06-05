НАТО демонстрирует мощь: в Латвии начались крупнейшие учения Балтийского региона

Во время учений в нескольких местах в Курземе будут проводиться различные тактические операции с участием кораблей, воздушных судов, подводной и наземной военной техники стран-союзников. Кроме того, во время учений в Курземе запланированы полеты истребителей и вертолетов ВВС союзников, в том числе на малых высотах.