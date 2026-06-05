НАТО демонстрирует мощь: в Латвии начались крупнейшие учения Балтийского региона
В Латвии стартовали крупнейшие учения Baltops 26 — масштабная демонстрация силы и единства союзников. Морские, воздушные и наземные операции, подводные роботы и совместные маневры должны показать — безопасность Балтики под надежной защитой.
С четверга по 19 июня в регионе Балтийского моря, в том числе в Латвии, проходят ежегодные международные военные учения Baltops. По заявлению НВС, это крупнейшие и стратегически самые значимые военные учения в регионе Балтийского моря, призванные укрепить боеготовность, сотрудничество и потенциал сдерживания союзников НАТО, необходимые для поддержания морской безопасности.
Цель учений - продемонстрировать готовность европейских стран и США обеспечить защиту региона Балтийского моря, одновременно укрепив сотрудничество и совместимость вооруженных сил союзников во всех сферах - на море, в воздухе, на суше, в киберпространстве и в космосе.
В этом году в ходе международных военных учений будут отрабатываться процедуры эвакуации, обезвреживание мин, десантные операции и инженерные возможности, а также проводиться испытания и показательные демонстрации подводных роботов.
Планируется, что во время учений военнослужащие в сотрудничестве с американскими солдатами на военных базах в Лиепае и Межайне построят инфраструктуру из деревянных каркасных зданий для выполнения различных учебных задач, а также будут отрабатывать планирование и выполнение совместных операций, меняя местоположение.
Во время учений в нескольких местах в Курземе будут проводиться различные тактические операции с участием кораблей, воздушных судов, подводной и наземной военной техники стран-союзников. Кроме того, во время учений в Курземе запланированы полеты истребителей и вертолетов ВВС союзников, в том числе на малых высотах.
В учениях в Латвии принимают участие солдаты и земессарги из 1-й Рижской и 4-й Курземской бригад Земессардзе, военно-морских сил, военно-воздушных сил, механизированной пехотной бригады сухопутных войск, командования учебным управлением, командования обеспечения, Военной полиции, а также подразделения вооруженных сил США, Литвы, Португалии и Румынии.
Всего в учениях Baltops 26 примут участие 15 стран - Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Турция, Германия, Великобритания и США.
Это ежегодные военные учения, в которых Латвия участвует с 1996 года. Их организует штаб ударных военно-морских сил НАТО в сотрудничестве с 6-м флотом США.