Странные бетонные сооружения у моря в Латвии: зачем их строили и почему они стоят до сих пор
На латвийском побережье до сих пор можно наткнуться на странные бетонные сооружения: одни стоят в лесу у дюн, другие прячутся у устьев рек, третьи уже почти сползают в море. Для случайного прохожего это просто мрачные руины — удобный фон для фотографий или место, мимо которого лучше пройти быстрее. Но на самом деле эти бетонные остатки — следы разных эпох, когда берег Латвии воспринимался не как зона отдыха, а как возможная линия обороны.
У этих сооружений нет одной общей истории. Часть из них появилась еще во времена Российской империи, часть — в годы первой независимой Латвии, часть перестраивалась или использовалась позднее, уже в советский период. Вместе они показывают, как менялось представление о войне: от береговой артиллерии и пулеметных капониров до объектов, которые со временем стали ненужными из-за развития авиации, ракет и новых систем обороны.
Один из самых понятных примеров — береговые укрепления в Царникаве, у устья Гауи. Здесь сохранились четыре железобетонных укрепления — капонира, или ДОТа, построенные в 1936-1938 годах Саперным полком Латвийской армии. Они были частью системы береговой обороны Риги и предназначались для пулеметного огня по возможному десанту противника у устья реки. Объекты проектировали так, чтобы они были малозаметными и могли вести огонь в двух направлениях.
После Первой мировой войны у Латвии еще не было сильного флота, а морская граница была длинной. Поэтому оборона побережья строилась не только вокруг кораблей, но и вокруг береговых батарей, укрепленных пунктов и возможности быстро перебрасывать артиллерию. В систему входили Даугавгрива, Мангальсала, Лиелупе в районе Юрмалы и устье Гауи в Царникаве. Береговая оборона также включала специально оборудованный бронепоезд, который мог поддерживать направление от Юрмалы до Саулкрасты.
Если Царникава — это история компактных и скрытых укреплений, то Мангальсала — совсем другой масштаб. На этом участке у входа в Даугаву сохранились крупные объекты береговой артиллерии. Один из самых больших бункеров Мангальсалы начали строить в 1912-1916 годах. Его стены были толщиной в несколько метров, а сам объект защищала со стороны моря песчаная отмель. Во время Первой мировой войны береговые батареи у Риги должны были сдерживать немецкий флот. В 1917 году, при отступлении российских войск из Риги, часть сооружений была взорвана.
Позже эти укрепления не раз меняли назначение и внешний вид. В 1930-е годы, во время независимой Латвии, а затем в советский период батарею перестраивали и расширяли: обновляли площадки для орудий, устанавливали новые пушки. В 1941 году, уже во время Второй мировой войны, советские войска снова взорвали часть батареи, опасаясь наступления немецких войск. Старые орудия могли стрелять примерно на 12-15 километров, более новые — до 40 километров.
Сегодня на Мангальсале можно увидеть не только бетонные стены и остатки батарей, но и длинные подземные коридоры. В одном из бункеров находились погреба для боеприпасов, а в стенах были специальные люки, через которые снаряды подавали для более быстрой зарядки орудий. Сейчас там находится самый длинный военный тоннель Мангальсалы — коридор около 100 метров. При этом посещение таких объектов требует осторожности: часть бункеров весной может затапливаться, а с октября по апрель внутрь подземных помещений не рекомендуют заходить из-за зимующих летучих мышей, все виды которых находятся под охраной.
Еще один сильный пример — Северные форты в Лиепае. Это уже не маленькие ДОТы в дюнах, а остатки огромной крепостной системы, которую Российская империя строила в конце XIX — начале XX века для защиты военно-морской базы. Форты должны были окружать город, но уже в 1908 году, менее чем через десять лет после завершения основных работ, крепость признали стратегической ошибкой и фактически забросили. Часть укреплений пытались взорвать, но полностью уничтожить массивные бетонные конструкции оказалось сложно.
Сегодня именно море делает с ними то, что не смогли сделать взрывы. Участки Северных фортов постепенно разрушаются, часть сооружений обвалилась к линии воды. Поэтому это место выглядит особенно драматично: бетонные блоки, сломанные стены, пустые проемы и Балтийское море, которое год за годом забирает крепость обратно. Но это не просто «атмосферные руины» — это след военной логики начала XX века, которая очень быстро устарела.
Главный парадокс этих объектов в том, что многие из них строили как долговечные и почти неуязвимые сооружения, но военная техника менялась быстрее, чем бетон успевал разрушиться. На Мангальсале батареи стали неактуальны уже в 1960-е годы, когда развитие авиации, ракет и систем ПВО изменило смысл береговой артиллерии. То, что когда-то казалось мощной защитой от флота, постепенно превратилось в тяжёлое наследие прошлого.
Сейчас бетонные укрепления на побережье Латвии живут уже третьей жизнью. Они больше не защищают берег, но становятся объектами военного туризма и исторической памяти. В Латвии, Эстонии и Литве развивается сеть маршрутов по военному наследию: в нее входят форты, бункеры, места сражений, военные городки и другие объекты XX века. Цель таких маршрутов — не романтизировать войну, а показать историю там, где она действительно происходила.