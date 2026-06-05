Странные бетонные сооружения у моря в Латвии: зачем их строили и почему они стоят до сих пор

Сегодня на Мангальсале можно увидеть не только бетонные стены и остатки батарей, но и длинные подземные коридоры. В одном из бункеров находились погреба для боеприпасов, а в стенах были специальные люки, через которые снаряды подавали для более быстрой зарядки орудий. Сейчас там находится самый длинный военный тоннель Мангальсалы — коридор около 100 метров. При этом посещение таких объектов требует осторожности: часть бункеров весной может затапливаться, а с октября по апрель внутрь подземных помещений не рекомендуют заходить из-за зимующих летучих мышей, все виды которых находятся под охраной.