От золотых 2000-х до сегодняшних хитов: в Риге готовят большую вечеринку BACK TO LETO

Родион Гордин хорошо знаком слушателям латвийских радиостанций. За годы работы он стал одним из самых узнаваемых русскоязычных радиоведущих страны. Помимо работы в эфире, Гордин регулярно выступает в ночных клубах и принимал участие в создании первых вечеринок EHR «Русские хиты». Также он занимается музыкальным продюсированием, созданием ремиксов и сотрудничал с рядом артистов из Латвии, Европы и США, включая Макса Барских.