От золотых 2000-х до сегодняшних хитов: в Риге готовят большую вечеринку BACK TO LETO
13 июня в Риге пройдет очередная вечеринка серии BACK TO LETO, которая уже в 13-й раз собирает любителей русскоязычной музыки разных поколений. Мероприятие состоится в концертном зале Concert Hall (бывший Studio69) на улице Бривибас, 96а.
Организаторы обещают музыкальное путешествие от популярных хитов 2000-х годов до современных песен, которые сегодня звучат на радио и в стриминговых сервисах. По их словам, проект ориентирован на тех, для кого эти композиции стали частью личных воспоминаний и важного жизненного периода.
Главными участниками вечера станут известные в Латвии диджеи Родион Гордин и Саша Коврига.
Родион Гордин хорошо знаком слушателям латвийских радиостанций. За годы работы он стал одним из самых узнаваемых русскоязычных радиоведущих страны. Помимо работы в эфире, Гордин регулярно выступает в ночных клубах и принимал участие в создании первых вечеринок EHR «Русские хиты». Также он занимается музыкальным продюсированием, созданием ремиксов и сотрудничал с рядом артистов из Латвии, Европы и США, включая Макса Барских.
За музыкальную атмосферу вечера также будет отвечать Саша Коврига, который более 15 лет работает диджеем и известен не только выступлениями, но и деятельностью в сфере технического обеспечения мероприятий. Он является основателем компании CKgroup Sound&Light, занимающейся световым и звуковым оформлением различных событий.
Организаторы отмечают, что особое внимание будет уделено техническому оформлению шоу — свету, звуку и визуальным эффектам.
Гостей начнут впускать с 22:30, начало программы запланировано на 23:00. Вечеринка продлится до трех часов ночи.
Стоимость стандартного билета составляет 15 евро. Билеты первой льготной категории по 12 евро уже распроданы. При покупке на входе билет будет стоить 20 евро.
@otkrito.lv В Риге в очередной раз с успехом прошла дискотека русских хитов Back to Vesna 🌸 #рига #otkritolv #латвия #russianmusic #backto ♬ оригинальный звук - Otkrito.lv