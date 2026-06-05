Латвийские врачи обнаружили, что в стране растет число случаев одного неприятного заболевания
В 2025 году в Центре головной боли Рижской Восточной клинической университетской больницы амбулаторно были проконсультированы 1340 пациентов. Чаще всего у пациентов диагностируется мигрень, которая может существенно влиять на качество жизни, трудоспособность и повседневную активность.
Заболеваемость растет
С каждым годом количество пациентов, получающих консультации в Центре головной боли, растет. Если в 2022 году здесь амбулаторно наблюдалось около 1000 пациентов, то в 2025 году их число увеличилось до 1340. Большая часть консультаций была связана с мигренозными головными болями — всего 626 пациентов проходили лечение по поводу различных форм мигрени. Также у пациентов выявлялись головные боли, связанные с чрезмерным употреблением лекарств, которые нередко возникают при слишком частом приеме обезболивающих средств — более 10 дней в месяц. Большинство пациентов составляют женщины с хроническими головными болями, когда голова болит 15 и более дней в месяц. Опыт пациентов очень различается: одни борются с головными болями уже десятилетиями, другие обращаются за помощью сравнительно вскоре после появления симптомов.
Согласно данным исследования, 70,3 % жителей Латвии в течение последнего года жаловались на головные боли. Из них около 40 % страдают головными болями напряжения, а примерно у 20 % наблюдаются головные боли, похожие на мигрень. Вторичные головные боли, имеющие конкретную поддающуюся лечению причину, встречаются сравнительно редко.
Нужен диагноз
При мигрени и других хронических головных болях важно добиться того, чтобы человек мог по возможности справляться с приступами боли в домашних условиях. Если это не удается, это может свидетельствовать о необходимости более эффективного лечения или профилактической терапии, подчеркивают специалисты Центра головной боли Рижской Восточной клинической университетской больницы.
«У большинства пациентов головные боли не связаны со структурными изменениями в головном мозге, поэтому диагностика основывается на тщательной беседе врача с пациентом, а не только на дополнительных обследованиях. Именно рассказ пациента о характере боли, ее частоте и сопутствующих симптомах позволяет установить точный диагноз», — поясняет невролог и алголог Центра головной боли Лига Мекса.
«Головная боль может быть самостоятельным заболеванием со своим механизмом развития, а не просто симптомом. Если боли продолжаются долго и возникают слишком часто либо обезболивающие препараты принимаются чрезмерно, организм изменяет свою реакцию на боль, и лечить ее становится сложнее», — отмечает невролог и алголог Центра головной боли Линда Звауне.
Когда пора к врачу?
В лечении головной боли существуют два основных направления: купирование приступов и профилактика. Острый этап лечения направлен на помощь в момент, когда голова уже болит, чтобы уменьшить или прекратить боль. Профилактическое лечение, в свою очередь, предназначено для того, чтобы приступы головной боли возникали реже, были короче и менее интенсивными.
Специалисты отмечают важность регулярного питания, достаточного потребления воды, физической активности, нормализации массы тела и качественного сна. Для части пациентов коррекция образа жизни помогает уменьшить головные боли, однако некоторым необходима также медикаментозная профилактическая терапия.
Профилактическое лечение мигрени рекомендуется рассматривать в случаях, когда приступы мигрени возникают четыре и более дней в месяц и существенно влияют на трудоспособность или повседневную жизнь, а изменения образа жизни не дают ожидаемого эффекта. Терапия всегда подбирается индивидуально с учетом состояния здоровья пациента, симптомов и тяжести заболевания.
В последние годы в Латвии стали доступны специальные препараты для профилактического лечения мигрени, в том числе моноклональные антитела, воздействующие на механизмы развития мигренозной боли. Необходимость оплачиваемой государством терапии оценивает консилиум специалистов по головной боли, который также доступен в Восточной больнице.
Срочно обращаться к врачу необходимо в случаях, когда головная боль возникает внезапно, отличается чрезвычайной интенсивностью или ранее никогда не наблюдалась, если она сопровождается нарушениями сознания, чувствительности, движений, речи или зрения, а также если новые головные боли появляются во время беременности или при онкологическом заболевании.
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