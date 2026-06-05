Латвийские врачи обнаружили, что в стране растет число случаев одного неприятного заболевания

С каждым годом количество пациентов, получающих консультации в Центре головной боли, растет. Если в 2022 году здесь амбулаторно наблюдалось около 1000 пациентов, то в 2025 году их число увеличилось до 1340. Большая часть консультаций была связана с мигренозными головными болями — всего 626 пациентов проходили лечение по поводу различных форм мигрени. Также у пациентов выявлялись головные боли, связанные с чрезмерным употреблением лекарств, которые нередко возникают при слишком частом приеме обезболивающих средств — более 10 дней в месяц. Большинство пациентов составляют женщины с хроническими головными болями, когда голова болит 15 и более дней в месяц. Опыт пациентов очень различается: одни борются с головными болями уже десятилетиями, другие обращаются за помощью сравнительно вскоре после появления симптомов.