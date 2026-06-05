В Сигулдском крае построят один из крупнейших биометановых заводов Латвии

Финансовый директор HoSt Group Артур Вландерен сказал, что в дополнение к инвестициям компании партнерство с ЕБРР ускорит стратегию HoSt Group по развитию, управлению и эксплуатации критически важной инфраструктуры зеленой энергии. "Эти устойчивые инвестиции доказывают сильную коммерческую жизнеспособность прогрессивных проектов по производству биометана и подчеркивают нашу общую цель по продвижению энергетического перехода. Преобразуя станцию в Ледурге в один из крупнейших в Латвии заводов по производству биометана, мы укрепляем в регионе производство энергии по принципу экономики замкнутого цикла и вносим ощутимый вклад в европейскую энергетическую безопасность", - указал Вландерен.