Туризм в ЕС растет, но не везде: Латвия остается в стороне внимания иностранцев

В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Уже сообщалось, что, например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре и Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей.