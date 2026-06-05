Туризм в ЕС растет, но не везде: Латвия остается в стороне внимания иностранцев
Пока одни европейские страны страдают от наплыва туристов, местные предприниматели жалуются на их нехватку. Глобальные кризисы, геополитика и тревоги за безопасность продолжают давить на отрасль, которая так и не оправилась полностью.
В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятий общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в стране. Риторика о том, что "латвийские государственные учреждения виноваты в малом количестве посетителей в отелях и ресторанах, потому что они недостаточно продвигают имидж Латвии", стала настолько настойчивой, что заставляет напоминать о необходимости того, чтобы и сами предприниматели заботились о привлекательности своих предложений как для местных жителей, так и для иностранных туристов, сообщает Diena.
Однако нельзя отрицать, что туристическая индустрия уже более шести лет страдает от глобальных потрясений. Сначала была пандемия, затем полномасштабное вторжение России в Украину привело к геополитической нестабильности. Кроме того, в этом году предупреждения об угрозе воздушному пространству в восточной части Латвии усиливают опасения о том, каким будет туристический сезон.
В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Уже сообщалось, что, например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре и Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей.
Недавно опубликованные данные Eurostat показывают, что в первом квартале 2026 года в объектах размещения туристов было проведено 471,1 миллиона ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей (+3,2%), в феврале - 154,4 миллиона ночей (+3,4%), а в марте - 173,2 миллиона ночей (+3,7%).
Eurostat собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейну.