Добро пожаловать в Ригу: за право поспать в столице туристам придется платить больше
С нового года ночевка в Риге для туристов может стать дороже: столичная дума планирует увеличить туристический сбор с одного до двух евро за ночь. В самоуправлении уверяют, что эти деньги вернутся в отрасль — через рекламу Риги, привлечение конференций и борьбу за туристов с другими столицами региона.
Такая договоренность была достигнута на встрече представителей Рижского агентства инвестиций и туризма (RITA) и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей.
Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора: укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые активности в сфере туризма и развитие делового туризма.
Также планируется укрепить бренд Meet Riga, создав и развивая Рижское конгрессное бюро, чтобы активнее привлекать международные конференции и деловые мероприятия. Это, как ожидается, позволит Риге конкурировать со столицами соседних стран за проведение мероприятий с высокой добавленной стоимостью, одновременно принося существенную пользу гостиничному бизнесу, сфере общественного питания, транспорту и другим отраслям услуг.
Как поясняют в самоуправлении, на поток иностранных туристов по-прежнему существенно влияют геополитическая ситуация в регионе и экономические вызовы. В то же время Рига конкурирует со столицами соседних стран, где после пандемии Covid-19 в развитие туризма были вложены значительно большие ресурсы.
Сейчас в Риге один из самых низких туристических сборов в Европе — один евро за человека за ночь: 0,89 евро плюс налог на добавленную стоимость.
В Вильнюсе, Каунасе и Паланге туристический сбор сейчас составляет два евро за ночь, а в ряде европейских городов он еще выше. Другие самоуправления Латвии также постепенно вводят туристический сбор: например, Кулдига с этого года вводит сбор в размере 1,5 евро.
Директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков подчеркивает, что все средства, полученные от туристического сбора, вкладываются в развитие туристической отрасли. Дополнительное финансирование позволит проводить долгосрочную и прогнозируемую политику туристического маркетинга, способствуя привлечению иностранных гостей и укреплению конкурентоспособности Риги в Балтийском и Североевропейском регионе.
При этом сбор не является дополнительной нагрузкой для туристических предприятий, поскольку его платят гости города, а выгода возвращается в отрасль и экономику города в целом, отмечает Быков.
Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш выразил поддержку повышению туристического сбора, поскольку полученные средства вкладываются в привлечение туристов, маркетинг Риги и укрепление международной конкурентоспособности города.
«Сейчас Рига конкурирует с другими столицами Балтии и Северной Европы, где в развитие туризма и международный маркетинг инвестируются значительно большие средства. Если мы хотим видеть больше туристов, больше международных конференций и большую экономическую активность в городе, необходимо существенно увеличить бюджет на привлечение туристов», — поясняет Калниньш.
Хотя агентства въездного туризма и туроператоры осторожно оценивают повышение сбора, председатель правления Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Эрикс Лингеберзиньш видит необходимость в долгосрочной перспективе больше инвестировать в поддержку агентств и туроператоров. Это было бы возможно за счет дополнительных средств от туристического сбора.
«Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов поддерживает повышение туристического сбора, поскольку укрепление международной узнаваемости Риги и развитие делового туризма важны для конкурентоспособности города и роста всей туристической и гостиничной отрасли», — говорит Лингеберзиньш.
Помимо доходов от туристического сбора, в 2026 году финансирование туристических мероприятий со стороны Рижского самоуправления было увеличено на два миллиона евро. Повышение туристического сбора рассматривается как долгосрочный инструмент для обеспечения стабильного и прогнозируемого финансирования развития отрасли.
Рижская дума ввела туристический сбор в 2023 году. В том же году он был снижен до 0,89 евро, что вместе с налогом на добавленную стоимость составило один евро.