Песков призвал лидеров Евросоюза сделать звонок Путину

В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта в то же время говорил о наличии потенциала для переговоров с Москвой. Кошта утверждал, что консультируется с лидерами всех 27 стран Евросоюза, чтобы определить круг вопросов для обсуждения с Россией, когда для этого будут созданы подходящие условия. В то же время Кошта признал, что в настоящее время никто не видит признаков готовности Москвы к эффективному участию в серьезных переговорах.