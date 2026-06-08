Такое увидишь нечасто: Ринкевич опубликовал фото со всеми экс-президентами Латвии

На опубликованном фото рядом с Эдгаром Ринкевичем находятся Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш, Эгил Левитс и Раймонд Вейонис. Таким образом, на одном снимке оказались все президенты страны, занимавшие этот пост после восстановления независимости Латвии. «Рад встретиться с бывшими президентами Латвии. Сердечные приветствия нашей сборной по баскетболу 3x3. Спасибо Латвийской армии, НАТО и французским союзникам за защиту неба Латвии», — написал Ринкевич.