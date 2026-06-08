Рига - красиво и дешево.
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Сегодня 10:41
Рига вошла в ТОП самых дешевых городов Европы для отдыха
Самым дорогим городом Европы для сити-брейка стала норвежская столица Осло. Здесь несколько дней городского отдыха обойдутся примерно втрое дороже, чем в Сараево, ставшем самым недорогим городом для такого отдыха. Рига также оказалась в списке "самых дешевых".
Для составления рейтинга City Costs Barometer компании Post Office, аналитики сравнили стоимость 12 типичных туристических товаров и услуг для двух человек в 50 европейских городах.
Самым дорогим городом Европы для короткого путешествия оказался Осло. За ним следуют Копенгаген, Эдинбург, Женева и Барселона.
Сколько потребуется денег на несколько дней отдыха в этих городах:
- Осло, Норвегия — около 860 евро
- Копенгаген, Дания — около 786 евро
- Эдинбург, Шотландия — около 782 евро
- Женева, Швейцария — около 754 евро
- Барселона, Испания — около 751 евро
- Дублин, Ирландия — около 716 евро
- Амстердам, Нидерланды — около 713 евро
- Корк, Ирландия — около 705 евро
- Венеция, Италия — около 680 евро
- Мадрид, Испания — около 680 евро.
Рига оказалась в списке 10 самых дешевых городов для отдыха на 6-м месте. Отдых в латвийской столице обойдется в 323 евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что известный британский путешественник нелестно высказался о Латвии, назвав страну "гопником в Адидас".