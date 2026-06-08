Рига вошла в ТОП самых дешевых городов Европы для отдыха
Фото: Shutterstock
Рига - красиво и дешево.
В мире

Рига вошла в ТОП самых дешевых городов Европы для отдыха

Отдел информации

Otkrito.lv

Самым дорогим городом Европы для сити-брейка стала норвежская столица Осло. Здесь несколько дней городского отдыха обойдутся примерно втрое дороже, чем в Сараево, ставшем самым недорогим городом для такого отдыха. Рига также оказалась в списке "самых дешевых".

Для составления рейтинга City Costs Barometer компании Post Office, аналитики сравнили стоимость 12 типичных туристических товаров и услуг для двух человек в 50 европейских городах.

Самым дорогим городом Европы для короткого путешествия оказался Осло. За ним следуют Копенгаген, Эдинбург, Женева и Барселона.

Сколько потребуется денег на несколько дней отдыха в этих городах:

  1. Осло, Норвегия — около 860 евро
  2. Копенгаген, Дания — около 786 евро
  3. Эдинбург, Шотландия — около 782 евро
  4. Женева, Швейцария — около 754 евро
  5. Барселона, Испания — около 751 евро
  6. Дублин, Ирландия — около 716 евро
  7. Амстердам, Нидерланды — около 713 евро
  8. Корк, Ирландия — около 705 евро
  9. Венеция, Италия — около 680 евро
  10. Мадрид, Испания — около 680 евро.

Рига оказалась в списке 10 самых дешевых городов для отдыха на 6-м месте. Отдых в латвийской столице обойдется в 323 евро.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что известный британский путешественник нелестно высказался о Латвии, назвав страну "гопником в Адидас".

Темы

РигаИрландияAdidasИталияНидерландыИспанияНорвегияШвейцарияВенецияДанияШотландияБарселонаАмстердамЭдинбургКопенгагенОслоМадридДублинЖеневаOtkrito.lv

Другие сейчас читают