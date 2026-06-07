Давление на бюджеты растет: экономисты предупреждают о рисках долгов и энергодефицита
Геополитические кризисы и вызванный ими рост цен на энергоресурсы и другие продукты создадут дополнительное давление на бюджеты правительств, заявили в воскресенье на дискуссии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о региональных экономических прогнозах экономисты.
Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик отметила, что в связи с геополитической ситуацией цены на продовольствие могут подняться еще выше, особенно после сезона сбора урожая в северном полушарии. В результате влияние на инфляцию может быть отложенным, и существует риск, что страны могут ввести ограничения на экспорт продовольствия, чтобы сохранить более низкие цены на продукты питания внутри страны.
Экономист пояснила, что это вызовет эффект домино, создав проблемы в сфере энергетики, особенно в регионах с высокими затратами. В качестве примера Яворчик упомянула, что в 2022 году правительства европейских стран пришли на помощь потребителям. Вместо того чтобы принимать целенаправленные меры, многие правительства применяли их повсеместно. Если эти повышенные цены сохранятся надолго, это создаст давление на бюджеты правительств.
Главный экономист UBS Global Wealth Management Пол Донован отметил, что, хотя нынешние кризисы создадут дополнительное давление на бюджеты правительств, у многих из которых уже высокий уровень долга, существующий уровень долга велик только по стандартам последних 30 лет.
Важен не уровень долга, а то, может ли страна позволить себе его финансировать, уточнил Донован. Он подчеркнул, что несмотря на довольно высокий общий уровень долга, богатство частного сектора достигло абсолютно самого высокого уровня.
Вероятнее всего, сталкиваясь с постоянными вызовами, правительства будут все чаще пытаться мобилизовать богатство частного сектора, пояснил экономист. Это не всегда означает получение необходимых средств за счет налогов, это могут быть также различные накопительные механизмы или облигации.
По словам Донована, более серьезной проблемой являются попытки правительств снизить цены с помощью субсидий, поскольку таким образом не удастся добиться изменений в поведении общества. Чем меньше будут заметны изменения в поведении в развитых странах, чем меньше они смогут финансировать долги и позволить себе предлагать субсидии своим потребителям и предприятиям, тем выше риск возникновения физической нехватки энергии в странах с новой рыночной экономикой, которые не могут позволить себе делать то же самое.
Экономист подчеркнул, что правительствам следует больше отходить от программ субсидирования и отказываться брать на себя это бремя в своем фискальном балансе, и таким образом результат будет лучше для всех.
Донован подчеркнул, что давление на бюджеты правительств возрастет, но оно преодолимо. Он добавил, что население, безусловно, будет жаловаться, но часть населения жалуется всегда.
В свою очередь Яворчик отметила, что с ростом государственных долгов растут и затраты на их обслуживание, к тому же процентные ставки становятся выше, поэтому в некоторых странах обслуживание долга "съедает" большую часть государственных доходов.
Она пояснила, что деньги, которые тратятся на обслуживание долга, не могут быть инвестированы в другие сферы, и это вызывает беспокойство.
Как сообщалось, с пятницы по воскресенье в Риге проходит ежегодное собрание управляющих ЕБРР и бизнес-форум.