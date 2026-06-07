Давление на бюджеты растет: экономисты предупреждают о рисках долгов и энергодефицита

По словам Донована, более серьезной проблемой являются попытки правительств снизить цены с помощью субсидий, поскольку таким образом не удастся добиться изменений в поведении общества. Чем меньше будут заметны изменения в поведении в развитых странах, чем меньше они смогут финансировать долги и позволить себе предлагать субсидии своим потребителям и предприятиям, тем выше риск возникновения физической нехватки энергии в странах с новой рыночной экономикой, которые не могут позволить себе делать то же самое.