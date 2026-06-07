Врачи предупреждают об опасности "клеток-зомби", связанных с раком и деменцией
Своеобразная «эпидемия», вызванная нездоровым образом жизни и экстремальными диетами, может повышать риск развития таких заболеваний, как рак и деменция, говорят специалисты. Причиной этого могут быть так называемые «клетки-зомби», которые накапливаются в организме и постепенно наносят ему вред.
В человеческом организме насчитывается около 30 триллионов клеток, которые непрерывно работают, поддерживая жизнь. Эти микроскопические структуры вырабатывают энергию, восстанавливают ткани, переносят кислород и борются с инфекциями.
Каждая клетка имеет собственную структуру, функцию и срок жизни. В норме клетки проходят запрограммированный жизненный цикл, известный как апоптоз: старые или поврежденные клетки погибают и заменяются новыми и здоровыми.
Однако иногда так называемые сенесцентные клетки, или «клетки-зомби», избегают этого процесса. Такие старые, поврежденные или нефункционирующие клетки не исчезают естественным путем, а продолжают оставаться в организме.
Они выделяют провоспалительные вещества, которые повреждают окружающие ткани и могут способствовать развитию рака. Их накопление также связывают с ускоренным старением, появлением морщин, снижением уровня энергии, ухудшением работы органов и проблемами с концентрацией внимания.
«Лучшая аналогия — старый автомобиль. Он все еще ездит, но вы можете попасть в опасную аварию, потому что у него не работают тормоза», — рассказал Daily Mail специалист по молекулярной биологии и питанию доктор Джон Льюис.
«То же самое происходит и с сенесцентными, или зомби-клетками».
Что способствует появлению клеток-зомби
По словам Льюиса, накоплению таких клеток способствуют:
- малоподвижный образ жизни;
- некачественное питание;
- употребление алкоголя;
- курение;
- хронический стресс.
Со временем это может увеличить риск возрастных заболеваний, включая снижение когнитивных функций, болезнь Альцгеймера и различные формы деменции.
«Если мы ежедневно употребляем алкоголь, курим, мало двигаемся или плохо питаемся, это влияет не только на мозг, но и на все органы организма», — отметил эксперт.
По его словам, избыток клеток-зомби может повышать вероятность нейродегенеративных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, рака и диабета — недугов, которые остаются одними из основных причин смертности.
Опасность экстремальных диет
Льюис считает, что лучший способ борьбы с этой проблемой достаточно прост — здоровое питание и сбалансированный образ жизни. Он предупреждает, что экстремальное голодание и жесткие диеты нередко ошибочно воспринимаются как полезные практики. На самом деле резкие колебания между перееданием и строгими ограничениями могут усиливать воспалительные процессы и негативно влиять на состояние клеток.
«Люди часто перегибают палку. Вместо постепенных изменений они переходят от потребления пяти, шести или даже семи тысяч калорий в день практически к полному отказу от еды», — пояснил специалист.
Какие продукты могут помочь
Льюис назвал несколько продуктов, которые стоит регулярно включать в рацион:
- клубнику;
- яблоки;
- лук.
По его словам, они содержат фенольные соединения, которые помогают противодействовать процессам клеточного старения.
Также полезными могут быть полисахариды алоэ и рисовых отрубей. Они стимулируют активность естественных клеток-киллеров — компонентов иммунной системы, уничтожающих поврежденные клетки.
Что известно о препаратах для похудения
Говоря о популярных препаратах группы GLP-1 для снижения веса, Льюис отметил, что пока недостаточно исследований, позволяющих понять, влияют ли они на образование клеток-зомби.
При этом он напомнил, что такие препараты связывают с рядом серьезных побочных эффектов.
«Мы знаем, что они снижают аппетит, но также могут вызывать паралич желудка», — заявил эксперт.
По его словам, существуют сообщения о проблемах со зрением и даже отдельных случаях потери зрения у людей, принимавших эти препараты.
Сон, движение и отказ от алкоголя
Льюис подчеркивает, что ключевую роль играют простые привычки:
- регулярная физическая активность;
- достаточное потребление воды;
- около восьми часов сна каждую ночь;
- ограничение или полный отказ от алкоголя.
Он также раскритиковал распространенное в прошлом убеждение о пользе ежедневного бокала красного вина.
«В 1990-х людям говорили, что бокал красного вина за ужином полезен благодаря ресвератролу. Но чтобы получить столько ресвератрола, сколько использовалось в научных исследованиях, пришлось бы выпивать около 200 бокалов вина в день», — отметил Льюис.
Ресвератрол — антиоксидант, содержащийся в кожице красного винограда, ягодах, арахисе и красном вине. Некоторые исследования связывали его с улучшением здоровья сердца, однако более поздние работы не подтвердили значительного защитного эффекта против сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования.
Можно ли избавиться от клеток-зомби
Исследование 2017 года на мышах показало, что удаление сенесцентных клеток улучшало состояние шерсти, работу почек и общую физическую форму животных. Эти результаты подтолкнули ученых к изучению препаратов, известных как сенолитики. Они предназначены для уничтожения клеток-зомби путем запуска апоптоза именно в стареющих клетках, не затрагивая здоровые.
Однако исследование 2022 года показало, что некоторые популяции сенесцентных клеток могут играть полезную роль в заживлении ран. Поэтому их полное удаление способно негативно сказаться на восстановительных процессах.
Авторы работы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять, как можно устранять вредные клетки без нарушения естественных механизмов заживления.
Универсального решения не существует
Подводя итог, Льюис отметил, что не существует «волшебной таблетки» для сохранения здоровья.
«Защита здоровья требует комплексного подхода. Это не какое-то одно средство или одна привычка, а совокупность многих факторов», — заключил эксперт.