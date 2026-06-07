Врачи предупреждают об опасности "клеток-зомби", связанных с раком и деменцией

Льюис считает, что лучший способ борьбы с этой проблемой достаточно прост — здоровое питание и сбалансированный образ жизни. Он предупреждает, что экстремальное голодание и жесткие диеты нередко ошибочно воспринимаются как полезные практики. На самом деле резкие колебания между перееданием и строгими ограничениями могут усиливать воспалительные процессы и негативно влиять на состояние клеток.