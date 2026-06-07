Синоптики предупреждают о непогоде: часть Латвии накроют сильные дожди
После относительно спокойных выходных жителей Латвии ждет дождливый и местами опасный понедельник. Синоптики предупреждают о сильных ливнях, грозах и риске очень интенсивных осадков в отдельных районах страны.
В течение ночи с юга постепенно увеличится облачность. Местами, главным образом в Курземе и юго-восточных районах страны, пройдут дожди. Будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха составит +11…+16 градусов, местами будет на один-два градуса прохладнее.
В Риге ночью ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер останется слабым, а температура воздуха понизится до +14…+16 градусов. В понедельник день начнется с облачной погоды, прояснения ожидаются лишь местами. На большей части территории страны пройдут дожди. В западных и центральных районах сформируются кучево-дождевые облака, которые местами принесут сильные ливни и грозы. В то же время юго-восток страны уже утром накроет обширная зона осадков, которая в течение дня будет смещаться на север.
На востоке Латвии ожидаются сильные дожди, местами грозы, а в отдельных районах не исключены очень сильные ливни. Несмотря на то, что в целом сохранится слабый ветер, во время гроз его порывы могут заметно усилиться. Воздух почти по всей стране прогреется до +18…+23 градусов. В Риге небо большую часть дня будет затянуто облаками. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Ветер останется слабым, а температура воздуха повысится до +21…+23 градусов.