Синоптики предупреждают о непогоде: часть Латвии накроют сильные дожди

В Риге ночью ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер останется слабым, а температура воздуха понизится до +14…+16 градусов. В понедельник день начнется с облачной погоды, прояснения ожидаются лишь местами. На большей части территории страны пройдут дожди. В западных и центральных районах сформируются кучево-дождевые облака, которые местами принесут сильные ливни и грозы. В то же время юго-восток страны уже утром накроет обширная зона осадков, которая в течение дня будет смещаться на север.