"Историю необходимо знать": Ратниекс высказался о переименовании парка Узварас

Название парка действительно появилось задолго до советской эпохи. В 1923 году парк был назван в честь победы латвийских войск над армией Павла Бермондта-Авалова во время Войны за независимость Латвии. Однако позднее это место стало ассоциироваться прежде всего с советским мемориалом, установленным в 1985 году. После восстановления независимости отношение к этому комплексу в обществе оставалось неоднозначным, а в 2022 году памятник был демонтирован.