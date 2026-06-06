В Африке начали строить газопровод через всю Сахару, чтобы поставлять голубое топливо в ЕС вместо РФ
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В Африке начали строить газопровод через всю Сахару, чтобы поставлять голубое топливо в ЕС вместо РФ

Отдел новостей

Otkrito.lv

Алжир приступил к строительству участка Trans-Saharan Gas Pipeline — газопровода, который должен соединить Нигерию, Нигер и Алжир и поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа в год, пока она ищет альтернативы российской энергии.

Как сообщают деловые СМИ Европы, проект предусматривает строительство 4128-километрового маршрута от Варри на юге Нигерии через Нигер до газового хаба Hassi R'Mel в Алжире.

Оттуда газ можно будет подавать через действующую алжирскую сеть к средиземноморским экспортным терминалам и трубопроводам, которые обслуживают европейский рынок.

Новый алжирский участок должен простираться примерно на 1210 км от границы с Нигером до юга страны. Нигер планирует начать работы на своем 720-километровом участке в начале 2027 года.

Интерес к проекту возрос после полномасштабного вторжения России в Украину, когда Европа начала искать альтернативы российскому газу.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что у Европы появилась страна, которая готова поставлять крупные объемы природного газа в обход России.

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