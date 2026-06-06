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Сегодня 23:23
В Африке начали строить газопровод через всю Сахару, чтобы поставлять голубое топливо в ЕС вместо РФ
Алжир приступил к строительству участка Trans-Saharan Gas Pipeline — газопровода, который должен соединить Нигерию, Нигер и Алжир и поставлять в Европу до 30 млрд кубометров газа в год, пока она ищет альтернативы российской энергии.
Оттуда газ можно будет подавать через действующую алжирскую сеть к средиземноморским экспортным терминалам и трубопроводам, которые обслуживают европейский рынок.
Новый алжирский участок должен простираться примерно на 1210 км от границы с Нигером до юга страны. Нигер планирует начать работы на своем 720-километровом участке в начале 2027 года.
Интерес к проекту возрос после полномасштабного вторжения России в Украину, когда Европа начала искать альтернативы российскому газу.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что у Европы появилась страна, которая готова поставлять крупные объемы природного газа в обход России.