4 знака зодиака ждет крупный финансовый апгрейд с сегодняшнего дня по октябрь 2026 года

Как объяснила профессиональный астролог Хелена Хатор, эта энергия «сносит старую жизнь бульдозером и дает вам новую, гораздо более финансово благополучную». Поэтому, если вы давно ждали больших перемен, сейчас самое время действовать. По ее словам, в период до октября изобилие может прийти в вашу жизнь, если учитывать несколько важных моментов, пишет YourTango.