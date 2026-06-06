4 знака зодиака ждет крупный финансовый апгрейд с сегодняшнего дня по октябрь 2026 года
Период до октября 2026 года может стать судьбоносным в вопросах денег для четырех знаков зодиака. Астролог уверяет: влияние Плутона поможет оставить позади старые финансовые проблемы и открыть путь к большему достатку.
Пока Плутон находится в ретроградном движении — а это продлится до октября 2026 года — четыре знака зодиака могут рассчитывать на заметное улучшение своего финансового положения. Плутон считается планетой трансформации и сейчас оказывает влияние на денежные сферы представителей этих знаков.
Как объяснила профессиональный астролог Хелена Хатор, эта энергия «сносит старую жизнь бульдозером и дает вам новую, гораздо более финансово благополучную». Поэтому, если вы давно ждали больших перемен, сейчас самое время действовать. По ее словам, в период до октября изобилие может прийти в вашу жизнь, если учитывать несколько важных моментов, пишет YourTango.
Рак
Финансовое обновление для вас уже началось, Раки. После того как Уран вошел в Близнецы и открыл новый семилетний цикл, изменения, которые вы сейчас вносите в свои финансовые дела, будут влиять на вашу жизнь в течение следующих семи лет.
По словам Хатор, ретроградный Плутон в Водолее — один из самых мощных транзитов для привлечения необходимого достатка, поскольку Плутон связан с глубокими преобразованиями.
«Вы находите новые и альтернативные способы ускорить получение пассивного дохода», — объясняет астролог.
Козерог
Готовьтесь, Козероги, потому что в ближайшие пять месяцев вас может ожидать настоящая метаморфоза в сфере личных финансов. По словам Хатор, до октября 2026 года вы переживаете «серьезные изменения в личном доходе — в тех деньгах, которые реально поступают в ваше распоряжение».
Поскольку Плутон образует гармоничный аспект с Ураном в вашем шестом доме труда и служения, перемены потребуют определенных усилий. Астролог подчеркивает важность отказа от старого ради нового. К счастью, сейчас наступает период, когда вещи и обстоятельства, к которым вы раньше были эмоционально привязаны, перестают иметь для вас прежнее значение.
Овен
Поскольку Плутон движется ретроградно через ваш одиннадцатый дом, Овны могут заметить увеличение доходов через карьеру или собственный бизнес. Одиннадцатый дом связан с коллективами, поэтому, как отмечает Хатор, возможны значительные изменения в круге друзей, сообществах и организациях, с которыми вы связаны.
«У вас есть важное послание, которое может принести пользу другим людям, и именно это помогает вам привлекать желаемые деньги», — говорит она.
Кроме того, Уран в третьем доме коммуникаций также оказывает сильное влияние на финансовую сферу до октября 2026 года. Поэтому стоит особенно внимательно относиться к тому, что и как вы говорите.
Весы
Последнее время Весам пришлось пережить немало взлетов и падений. Однако, по словам Хатор, вы входите в число самых удачливых знаков в период ретроградного Плутона и пребывания Урана в Близнецах, поскольку обе планеты находятся в воздушных знаках, близких вам по стихии. Это время, когда вы повышаете собственную ценность как ресурс.
По мере того как растет ваша уверенность в себе, окружающие начинают это замечать. Сейчас особенно благоприятный момент для расширения круга знакомств, установления полезных связей и активного продвижения своих идей.
«Вы притягиваете влиятельных друзей и союзников, которые в конечном итоге помогают вам вывести жизнь на новый уровень», — утверждает астролог.