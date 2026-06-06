НАТО начало новую операцию у границ двух самых новых стран альянса
НАТО усиливает оборону на северо-восточном фланге альянса: в Финляндии начала работу новая многонациональная сухопутная структура, созданная после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
После повторного вторжения России в Украину в 2022 году обе северные страны отказались от десятилетий военного нейтралитета и присоединились к НАТО. Финляндия стала членом альянса в 2023 году, Швеция — в 2024 году.
Регион вокруг этих двух стран, входящий в северо-восточный фланг НАТО, является «одним из наиболее стратегически важных и экологически сложных районов мира», заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.
Швеция и Финляндия расположены у Балтийского моря — водного пути, которым пользуются российские военные корабли, направляясь в Санкт-Петербург или контролируемую Россией Кенигсбергскую область и возвращаясь оттуда.
В 2024 году НАТО приняло решение создать в Финляндии новое многонациональное военное присутствие под названием Forward Land Forces (FLF) Finland. Оно задумано как сила быстрого реагирования. В состав этих сил, которые начали работу в субботу, входит и шведская боевая группа.
У НАТО уже есть аналогичные сухопутные подразделения в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.