Скандально известный лидер российской оппозиции получил постоянный вид на жительство в Литве

«Аналогичная оценка уже проводилась в начале года при рассмотрении публичных заявлений Волкова в социальных сетях. Хотя эти действия предпринимались совсем недавно, при рассмотрении прошения о выдаче постоянного вида на жительство в Литве было запрошено повторно оценить и взвесить все возможные факторы риска», — заявили власти страны.