Скандально известный лидер российской оппозиции получил постоянный вид на жительство в Литве
Российский оппозиционер и близкий соратник покойного Алексея Навального Леонид Волков получил постоянный вид на жительство в Литве. Ведомство приняло это решение после анализа заявления политика, сбора открытой и закрытой информации, а также получения оценки разведки.
«Аналогичная оценка уже проводилась в начале года при рассмотрении публичных заявлений Волкова в социальных сетях. Хотя эти действия предпринимались совсем недавно, при рассмотрении прошения о выдаче постоянного вида на жительство в Литве было запрошено повторно оценить и взвесить все возможные факторы риска», — заявили власти страны.
Леонид Волков проживает в Литве с 2019 года. Он покинул Россию после возбуждения против него уголовного дела. В 2021 году Россия объявила активиста в розыск. В Литве Волков сначала находился по визе, а затем получил временный вид на жительство.
В начале года Волков вызвал возмущение общественности после публикации его частной переписки. На распространившемся в интернете скриншоте было видно, как оппозиционер радуется предполагаемому убийству командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, чье подразделение совершало рейды в Россию во время вторжения Москвы в Украину.
«Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды. Который со своим клоунским "корпусом" решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова», — писал Волков.
«Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак , сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное ворье. И тогда у Украины появится шанс победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит», — утверждал он.
Эти заявления тогда подверглись критике со стороны руководства Литвы, а некоторые политики призвали российского оппозиционера покинуть страну.