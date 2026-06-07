ФОТО: не самый приятный сюрприз для отдыхающих - побережье Болдераи покрылось водорослями
6 июня посетители пляжа в Болдерае столкнулись с необычной для начала лета картиной. Значительная часть береговой линии оказалась покрыта толстым слоем выброшенных морем водорослей.
По словам очевидцев, зрелище в Болдерае оказалось довольно мрачным. Темные массы водорослей тянулись вдоль воды на десятки метров, местами образуя целые валы из органических остатков. Хотя подобное явление является природным процессом, многие отдыхающие признались, что такая картина выглядит не слишком привлекательно и явно не способствует пляжному отдыху.
Однако специалисты подчеркивают: водоросли на берегу не всегда означают загрязнение в привычном понимании этого слова.
Почему море выбрасывает водоросли на берег?
Основная причина — ветер, волны и течения. Во время сильного волнения моря водоросли отрываются от дна и подводных камней, после чего прибой выносит их на пляжи.
В Балтийском море подобные явления происходят регулярно. Иногда на берег выбрасываются сравнительно небольшие объемы водорослей, а иногда после штормов образуются многометровые полосы из морской растительности.
Кроме того, ученые отмечают, что рост количества водорослей может быть связан с избытком питательных веществ в море. Азот и фосфор, попадающие в водоемы из сельского хозяйства и других источников, способствуют активному развитию водной растительности.
Польза, о которой многие не знают
Несмотря на неэстетичный вид, выброшенные на берег водоросли играют важную роль в экосистеме.
Они служат источником пищи для множества мелких беспозвоночных, насекомых и микроорганизмов. В свою очередь этими организмами питаются птицы. Кроме того, разлагаясь, водоросли возвращают питательные вещества в прибрежную экосистему и помогают формированию естественных песчаных дюн.
Ученые называют такие скопления beach wrack — естественным органическим материалом, который является частью жизни морского побережья.
Но есть и минусы
Когда водорослей становится слишком много, начинаются проблемы. При разложении они могут выделять неприятный запах, привлекать насекомых и ухудшать внешний вид пляжей. Для курортных территорий это становится серьезной проблемой, поскольку отдыхающие зачастую воспринимают такие пляжи как грязные, даже если вода соответствует всем санитарным нормам.
Еще одна проблема заключается в том, что скопления водорослей способны задерживать различный мусор, который море выносит на берег. Исследования показывают, что в таких органических массах нередко накапливается пластик и другие отходы.
Убирают ли водоросли в Латвии?
Да, но не везде и не всегда. На популярных курортных пляжах, особенно в местах массового отдыха, муниципалитеты регулярно проводят механизированную очистку побережья. Например, в Юрмале перед каждым купальным сезоном пляжи приводят в порядок и поддерживают в надлежащем состоянии.
Однако полное удаление водорослей считается спорным решением. Экологи напоминают, что это часть природной среды, поэтому в ряде мест их оставляют хотя бы частично.
Показателен пример Лиепаи. Осенью 2025 года муниципалитет сообщил о рекордном за последние годы количестве выброшенных морем водорослей. На их вывоз уже были потрачены десятки тысяч евро, однако объемы оказались настолько большими, что работы пришлось продолжать. Перед транспортировкой водоросли даже специально подсушивали, чтобы уменьшить их вес.