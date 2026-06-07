ФОТО: не самый приятный сюрприз для отдыхающих - побережье Болдераи покрылось водорослями

Когда водорослей становится слишком много, начинаются проблемы. При разложении они могут выделять неприятный запах, привлекать насекомых и ухудшать внешний вид пляжей. Для курортных территорий это становится серьезной проблемой, поскольку отдыхающие зачастую воспринимают такие пляжи как грязные, даже если вода соответствует всем санитарным нормам.