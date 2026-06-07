"Не бегите в школу за детьми!" В Риге дали рекомендации родителям на случай воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги многие родители инстинктивно стремятся немедленно забрать ребенка из школы. Однако в Риге предупреждают: именно такое решение может стать самым опасным для всей семьи.
В случае угрозы атаки дронов или ракет родителям не следует спешить забирать детей из школ и детских садов. Такое мнение высказал председатель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш, подчеркнув, что образовательные учреждения в подобных ситуациях зачастую являются более безопасным местом, чем дорога домой. По словам Лапиньша, желание родителей немедленно забрать ребенка вполне понятно, однако именно такие действия могут увеличить риск.
«Я уже говорил и мог бы сказать еще более категорично: я очень, очень не рекомендую бежать за детьми. Во-первых, вы подвергаете опасности себя, а самое трагичное — подвергаете опасности ребенка», — заявил он.
Чиновник отметил, что в школах и детских садах уже сейчас имеются подвалы и полуподвальные помещения, которые могут использоваться как укрытия. «Ребенку безопаснее находиться в школе или детском саду. Там есть подвалы и полуподвалы, которые уже сейчас являются безопасными местами, а в ближайшее время станут полноценными убежищами», — подчеркнул Лапиньш.
Особую опасность, по его мнению, представляет сам путь до школы и обратно во время тревоги. «Дорогой родитель! Вы забираете ребенка из школы или детского сада, звучат сирены, существует потенциальная угроза. Вам нужно пройти километр, два километра или ехать на машине. В любой момент может ударить дрон или ракета, и вы просто оказываетесь в опасности», — предупредил он.
Лапиньш также напомнил, что руководители учебных заведений в подобных обстоятельствах не должны выпускать детей без необходимости, хотя на практике педагогам бывает сложно отказать встревоженным родителям.
По его словам, в Риге активно развивается сеть убежищ. Сейчас в городе планируется оборудовать 146 укрытий, большинство из которых будут находиться именно в школах и детских садах. Помещения оснастят вентиляцией, водоснабжением, канализацией и другими необходимыми системами.
Отдельное внимание власти уделяют информированию родителей. Лапиньш поддерживает использование WhatsApp-групп и других каналов связи между учебными заведениями и семьями, хотя подчеркивает, что организацией такой коммуникации занимается департамент образования.
«Самое главное — не допустить информационного вакуума. Родители должны своевременно получать сообщения о происходящем и понимать, как действовать», — сказал он.
По мнению Лапиньша, оперативная и понятная коммуникация поможет снизить уровень паники и избежать ситуаций, когда родители, руководствуясь эмоциями, пытаются забрать детей во время действия тревоги. «Я думаю, что в родительских чатах обязательно должно появляться сообщение: у нас угроза, сейчас нельзя забирать ребенка», — заключил он.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Гиртс Лапиньш признает - готовых полноценных убежищ в Риге пока нет, несмотря на расклеенные зеленые таблички. «Эти зеленые таблички, которые ранее довольно вводяще в заблуждение разместили, не означают, что в Риге есть готовые убежища. Зеленая табличка означает лишь то, что там потенциально можно кратковременно укрыться», — подчеркнул Лапиньш.