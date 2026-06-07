"Не бегите в школу за детьми!" В Риге дали рекомендации родителям на случай воздушной тревоги

Особую опасность, по его мнению, представляет сам путь до школы и обратно во время тревоги. «Дорогой родитель! Вы забираете ребенка из школы или детского сада, звучат сирены, существует потенциальная угроза. Вам нужно пройти километр, два километра или ехать на машине. В любой момент может ударить дрон или ракета, и вы просто оказываетесь в опасности», — предупредил он.