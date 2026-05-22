Детей не отдадут родителям при воздушной тревоге: в Риге вводят новые правила
Если в Риге объявят угрозу с воздуха, детей из школ и садиков не отдадут родителям до отмены тревоги. Власти столицы представили новые алгоритмы действий при угрозе дронов — по примеру Украины.
Муниципальные образовательные учреждения Риги не будут работать, если к шести утра в столице будет действовать предупреждение об угрозе с воздуха. Об этом на пресс-конференции сообщил глава комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Гиртс Лапиньш. В там случае детей нельзя будет вести в школы, детские сады, кружки или лагеря.
Если же тревога будет объявлена уже во время учебного процесса, дети останутся в образовательных учреждениях до окончания угрозы и будут размещены в безопасных местах. Во время действия тревоги родителям не разрешат забирать детей из школ и детских садов.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс сообщил, что самоуправление разработало специальные алгоритмы действий при угрозе дронов и запускает информационную кампанию для подготовки жителей к чрезвычайным ситуациям. Эти рекомендации основаны на украинском опыте, полученном в условиях реальных боевых действий.
Одним из ключевых правил он назвал так называемый «принцип двух стен». Если в сообщении указано, что дроны находятся рядом с Ригой или уже в городе, жителям рекомендуется укрываться в помещениях, отделенных от улицы как минимум двумя стенами. Если такой возможности нет, следует выбирать комнаты без окон или находиться так, чтобы осколки стекла не могли попасть в человека — например, сидеть ниже уровня подоконника и не напротив окна.
Также жителям советуют избегать больших скоплений людей и не прятаться под автомобилями.
Власти призвали родителей заранее обсудить вопросы безопасности с детьми и объяснить им, где находятся наиболее безопасные места дома и в повседневной среде.
Во время пресс-конференции также сообщили, что после получения уведомления о возможной угрозе рекомендуется не покидать здания, держаться подальше от окон и стеклянных поверхностей, не пользоваться лифтами, а если человек находится на улице — как можно быстрее укрыться в помещении.
Кроме того, жителям советуют по возможности прекратить передвижение и следить за официальной информацией.
Если слышен звук приближающегося дрона, необходимо немедленно искать укрытие. В многоквартирных домах рекомендуется спускаться на нижние этажи или лестничные клетки, а находящимся на улице — искать ближайшее укрытие или защиту.
Подробные инструкции размещены на сайте рижского самоуправления.
Ранее сообщалось, что в Риге официальных мест укрытия на случай угрозы дронов может оказаться в разы меньше, чем сообщалось ранее: вместо упоминавшихся 200 000 человек новые муниципальные укрытия смогут принять около 52 000 жителей — и значительная их часть будет в школах и детсадах.
Первые благоустроенные убежища планируют открыть уже к концу лета. До конца года власти рассчитывают реализовать около 40% проектов, а завершить остальные — в течение следующего года.