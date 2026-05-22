Только по конкурсу: утвержден порядок приема в 10-е классы школ Риги
Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления издал внутренние правила, которые определяют порядок приема учащихся в 10-е классы программ общего среднего образования в школы Риги, а также на свободные места в 11-е и 12-е классы на 2026/2027 учебный год.
Прием в 10-е классы и на свободные места в 11-е и 12-е классы будет проходить строго по конкурсу.
Уже 22 мая каждое учебное заведение опубликует свои правила приема на своем сайте, а обобщенная информация обо всех школах Риги будет доступна в путеводителе по рижским учебным заведениям на iksd.riga.lv. Информацию о свободных местах в 11-х и 12-х классах школы опубликуют на своих сайтах до 2 июня.
Подача заявок на конкурс для поступления в 10-е классы начнется 27 июня и продлится не менее пяти календарных дней. Этот срок установлен с учетом внешних угроз, возникших в других самоуправлениях Латвии, из-за которых многие школьники узнают результаты централизованных экзаменов позже.
Подать заявку можно будет в электронном виде на портале latvija.gov.lv, очно в центрах обслуживания клиентов Рижского центра жителей микрорайонов, а также в самой выбранной школе (но в этом случае только в это конкретное учреждение).
В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. В общей сложности планируется принять до 4500 учеников.
Учеников и родителей призывают следить за актуальной и обновляющейся информацией о подаче заявок на сайте izglitiba.riga.lv.