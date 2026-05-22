В Португалии спасли маленьких братьев, брошенных матерью и отчимом в лесу
Двух маленьких братьев 4 и 5 лет нашли посреди лесистой местности в Португалии — испуганные дети плакали. Как выяснилось, мать и отчим оставили мальчиков одних под предлогом странной «игры» по изгнанию дьявола.
41-летняя мать и 55-летний отчим были арестованы по подозрению в том, что оставили двух мальчиков пяти и четырех лет в лесистой местности в сотнях километров от их дома, пишет Daily Mail.
Детей нашли вечером на сельской дороге между португальскими городами Алкасер-ду-Сал и Компорта. Родителей задержали в городе Фатима, примерно в 200 километрах севернее. Братья рассказали местной супружеской паре, обнаружившей их, что родители оставили их на дороге, дав только сменную одежду, два фрукта и две бутылки воды.
После того как мальчиков доставили в больницу, началось расследование, чтобы выяснить, как они вообще оказались в Португалии.
По данным следствия, мать исчезла вместе с детьми около двух недель назад, после чего отправилась с ними в поездку в Португалию. Ранее сообщалось, что младшему ребенку было три года, однако позже выяснилось, что ему четыре.
Бабушка мальчиков по материнской линии сообщила полиции об исчезновении детей, заявив, что мать похитила их. Биологический отец братьев, который живет отдельно от матери, также подал заявление о похищении детей.
Прокурор Кольмара Жан Ришер заявил газете Le Parisien: «Он, как и все остальные, не понимает, как такое могло произойти».
После въезда в страну семья проехала более 500 километров: сначала они направились в район Миранда-ду-Корву, а затем — южнее, в Алкасер-ду-Сал. Пара с детьми остановилась в гостинице примерно в 20 километрах от места, где позже нашли мальчиков.
Во вторник детей обнаружила местная супружеская пара — Эужения и Артур Кинташ. «Они плакали, были в ужасе. Плакали и звали своего отца», — рассказал Артур. По его словам, дети были покрыты грязью и синяками, а у одного из мальчиков была травма колена. Документов при себе у них не было.
Супруги отвезли детей домой и вызвали полицию. Позже мальчиков доставили в больницу Сетубала для полного обследования. Врачи не обнаружили серьезных проблем со здоровьем. Токсикологическая экспертиза показала, что родители не давали детям наркотических веществ.
После беседы с мальчиками полиция установила, что они прибыли из Франции. Дети рассказали, что родители предложили им сыграть в игру, чтобы «изгнать дьявола». Им завязали глаза и отвели в лес, объяснив, что снять повязки можно только после того, как они найдут закопанный нож и с его помощью разрежут ткань.
Несколько минут мальчики копались в земле, после чего старший брат снял повязки. Тогда дети поняли, что остались совершенно одни. Все еще думая, что это игра, мальчики несколько часов бродили по местности, где температура днем в это время года достигает 30 градусов.
«Старший мальчик сказал мне, что они с братом потерялись в лесу, а мама и папа уехали без них», — рассказал Артур местным СМИ.
Он добавил: «Я сразу понял по рюкзакам, что детей бросили. По тому, как были собраны вещи, это было очевидно».
В четверг португальская полиция сообщила об аресте 55-летнего мужчины и 41-летней женщины, «связанных с инцидентом с двумя несовершеннолетними детьми, найденными одними возле дороги в муниципалитете Алкасер-ду-Сал». Их задержали в кафе в Фатиме по подозрению в жестоком обращении с детьми, оставлении в опасности и оставлении без помощи.
После того как выяснилось, что у мальчиков нет родственников в Португалии, их временно передали в приемную семью. Сейчас французские власти готовят возвращение детей на родину.
Французская полиция уже знакома с отчимом, который, как предполагается, страдает психическим расстройством. Прокуратура Франции начала расследование по делу о ненадлежащем обращении с детьми.
Эксперты опасаются, что пережитое может нанести детям серьезную психологическую травму. Психолог Мелани Тавареш в интервью CNN Portugal заявила: «Это чувство брошенности, потерянности, отсутствия защиты и привычной опоры, которая обычно помогает ребенку справиться со страхом».
По ее словам, пережитое может привести к нарушениям сна, проблемам с питанием, раздражительности и замкнутости. «Эта травма останется с ними навсегда — как татуировка», — подчеркнула специалист.