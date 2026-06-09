Чайник вспыхнул, квартира утонула в дыму: в Тукумсе ночной пожар уничтожил кухню

«Я сплю со снотворным. Рядом можно из пушки стрелять... Но начали стучать в дверь и разбудили родственника, которому я сдаю спальное место. Здесь уже все было в дыму. Я выбралась наружу снизу. Хорошо, что они оставили двери открытыми. Все страшно дымило, в горле тоже. Поскольку я дочь электрика, сразу отключила электричество. Спасатели приехали быстро и все потушили», — рассказывает Лайма.