Чайник вспыхнул, квартира утонула в дыму: в Тукумсе ночной пожар уничтожил кухню
В Тукумсе на улице Смардес ночью дым от пожара заполнил одну из квартир. Жильцов от возможной трагедии спасли соседи, которые вовремя заметили опасность и разбудили людей. Обитателям квартиры удалось эвакуироваться, однако теперь им предстоит разбирать последствия пожара и восстанавливать жилье.
Жительница Тукумса Лайма рассказывает, что причиной пожара, по всей видимости, стал электрический чайник, которому она раньше доверяла. По ее словам, если поставить его кипятиться перед сном, он обычно сам отключался. Однако на этот раз прибор подвел: начался пожар, в результате которого была уничтожена кухня, сообщает «Degpunktā».
Пока сама Лайма и ее родственник спали, квартира быстро наполнялась дымом. Женщина говорит, что ситуацию спасло своевременное предупреждение соседа.
«Я сплю со снотворным. Рядом можно из пушки стрелять... Но начали стучать в дверь и разбудили родственника, которому я сдаю спальное место. Здесь уже все было в дыму. Я выбралась наружу снизу. Хорошо, что они оставили двери открытыми. Все страшно дымило, в горле тоже. Поскольку я дочь электрика, сразу отключила электричество. Спасатели приехали быстро и все потушили», — рассказывает Лайма.
Пока пожарные тушили огонь, родственника женщины осмотрели медики. Было принято решение доставить мужчину в больницу. Отравление дымом оказалось не слишком серьезным, и уже на следующее утро он смог вернуться домой.
Сейчас, как говорит Лайма, остается не столько переживать, сколько браться за работу: надевать перчатки и восстанавливать квартиру. Помочь с ремонтом бесплатно уже вызвался родственник, живущий за границей.
Кроме того, женщине готовы помочь друзья: одни предложили убрать мусор, другие собрали деньги на новую кухонную технику. Однако основная нагрузка все равно ляжет на саму Лайму и близких — страховки на жилье у нее в последние годы не было.
«О чем я теперь жалею... Мне нужны были большие деньги на обследования здоровья, а они недешевые», — говорит женщина.
Несмотря на пережитое, Лайма уверена, что справится с последствиями пожара. Главное, подчеркивает она, что они с родственником остались живы.