Если начнется тревога: в Риге мест в укрытиях может не хватить большинству жителей
В Риге официальных мест укрытия на случай угрозы дронов может оказаться в разы меньше, чем сообщалось ранее: вместо упоминавшихся 200 000 человек новые муниципальные укрытия смогут принять около 52 000 жителей — и значительная их часть будет в школах и детсадах.
В апреле прошлого года тогдашний руководитель управления гражданской защиты и оперативной информации Гинтс Рейнсонс на заседании комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции сообщал, что в столичных укрытиях якобы есть возможность разместить чуть более 200 000 жителей.
Однако сегодня на пресс-конференции глава комитета Гирт Лапиньш признал, что в официальных местах укрытия может разместиться значительно меньшее число жителей.
Сейчас Рижское самоуправление реализует проект по созданию 146 укрытий. Первые укрытия, как ожидается, будут готовы в августе или сентябре. В целом в них смогут укрыться около 52 000 человек. Политик пообещал «сделать все возможное», чтобы увеличить число мест для укрытия.
С учетом того, что большинство этих укрытий оборудуется в образовательных учреждениях, жителям нужно понимать: если учебный процесс уже начнется, в укрытиях школ и детских садов будут искать безопасность дети и персонал образовательных учреждений, отметили представители самоуправления.
Лапиньшу оставалось лишь призвать жителей ознакомиться с разработанными алгоритмами действий на случай угрозы и заранее подумать, где они могли бы укрыться. При этом он подчеркнул, что в настоящее время таких угроз для Риги нет. Однако с учетом происходящего в Латгале и в других странах Балтии к такой возможности необходимо готовиться.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что дроны становятся частью реальности. Рига начала готовить жителей к возможной угрозе.