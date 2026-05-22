Дроны становятся частью реальности: Рига начала готовить жителей к возможной угрозе
Рига впервые дает жителям четкие инструкции на случай угрозы дронов: где укрываться, что делать после тревожного сообщения и почему детей нельзя вести в школу, если опасность не отменена до 6 утра.
С учетом последних инцидентов в воздушном пространстве Латвии и других стран Балтии, а также ситуации с безопасностью в регионе в целом, Рижская дума разработала базовые алгоритмы действий для жителей на случай угрозы дронов и тревоги. Одновременно самоуправление начинает информационную кампанию «Подготовься! Сегодня», цель которой — повысить готовность жителей и их понимание того, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
«До сих пор нам казалось, что война в Украине напрямую нас не касается. К сожалению, ситуация меняется. Угрозы, связанные с дронами, все больше становятся частью нашей повседневности в стране, поэтому для нас как для самоуправления важно, чтобы жители знали, как действовать в случае воздушной угрозы и тревоги. Чтобы информировать общество, мы начали информационную кампанию и призываем жителей заранее подготовиться и продумать свои действия в разных ситуациях», — сообщил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
По словам главы комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гирта Лапиньша, при разработке алгоритмов учитывался опыт украинских городов.
«Призываем жителей ознакомиться с ними уже сегодня и не откладывать на потом. Безопасность — не случайность, а подготовка может спасти жизни. Во-первых, нужно начать с себя и выбрать безопасные места для укрытия дома и на работе. Во-вторых, важно обсудить алгоритмы действий с детьми и другими членами семьи, не откладывая это на потом. Одновременно мы разработали алгоритм действий для образовательных учреждений. Если до 6:00 утра угроза не отменена, детей нельзя вести в образовательные учреждения, кружки и лагеря. В случае угрозы детей отведут в безопасное место укрытия, и они должны будут оставаться там до окончания угрозы. Алгоритмы будут совершенствоваться и дополняться. Это не будет краткосрочная кампания — она продолжится разными мероприятиями вплоть до победы Украины», — отметил Лапиньш.
Алгоритмы включают три важных этапа: подготовка, действия в случае предупреждения и действия при непосредственной угрозе.
Как подготовиться заранее
Рижская дума призывает жителей:
- оценить самые безопасные места для укрытия дома, на работе и по маршрутам повседневного передвижения;
- обсудить действия в чрезвычайных ситуациях с членами семьи и детьми;
- подготовить сумку первой необходимости с медикаментами, водой, фонариком, внешним аккумулятором, наличными деньгами и копиями документов.
Как действовать при тревоге
Если получено сообщение системы сотового вещания о возможной угрозе:
- рекомендуется не покидать здания и держаться подальше от окон и стеклянных поверхностей;
- не пользоваться лифтами;
- если человек находится на улице, по возможности как можно быстрее зайти в помещение;
- по возможности прекратить передвижение и следить за официальной информацией.
Что делать, если слышен приближающийся дрон
В таком случае необходимо немедленно искать самое безопасное место для укрытия.
- Рекомендуется соблюдать так называемый «принцип двух стен»: между человеком и внешней средой должны быть как минимум две стены.
- В многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или перейти на лестничную клетку.
- Тем, кто находится на улице, нужно искать ближайшее укрытие или защиту.
Подробные алгоритмы действий доступны на сайте Рижского самоуправления. В этом разделе также размещены другие информационные материалы по вопросам гражданской защиты в Риге.
Рижская дума напоминает, что в столице в принадлежащих самоуправлению зданиях планируется создать 146 укрытий, где смогут находиться более 50 000 жителей. Ожидается, что первые благоустроенные укрытия будут доступны уже в конце лета. До конца года планируется реализовать 40% проектов, а строительство остальных намечено на следующий год. Кроме того, самоуправление предлагает софинансирование для создания укрытий в жилых домах.
Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции еще в прошлом году поддержал участие в программе, софинансируемой Европейским фондом регионального развития, чтобы приспособить 146 муниципальных зданий для выполнения функций укрытий. Однако Центральное агентство финансов и договоров подписало договор о выделении финансирования только на прошлой неделе, поэтому строительный конкурс можно будет объявить только сейчас.