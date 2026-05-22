Буйвол-альбинос стал настоящей интернет-сенсацией. А вам его прическа никого не напоминает?
В Бангладеше невероятно популярным стал буйвол-альбинос, в котором местные жители увидели поразительное сходство с президентом США Дональдом Трампом. Из-за необычной внешности животное даже назвали в честь американского лидера.
Владелец буйвола, 38-летний Зия Уддин Мридха, рассказал журналистам, что его брат назвал четырехлетнее животное «Дональдом», потому что светлая шерсть на голове очень напоминает знаменитую прическу нынешнего президента США.
Благодаря своей необычной «прическе» буйвол стал чрезвычайно популярным в Бангладеше. На ферму, где содержится животное, постоянно приезжают посетители, чтобы своими глазами увидеть его светлую шевелюру. Хозяин отметил, что единственная «роскошь», которой пользуется этот особенный буйвол, — это четыре купания в день.
Несмотря на огромную популярность, дни буйвола по кличке Дональд сочтены. В ближайшие дни животное будет принесено в жертву, поскольку в Бангладеше, где абсолютное большинство населения составляют мусульмане, началась подготовка к исламскому празднику жертвоприношения — Курбан-байрам.
«Мне будет не хватать Дональда Трампа, но в этом и заключается главный смысл Курбан-байрама — приносить жертву», — подчеркнул хозяин буйвола.
Ожидается, что во время предстоящего праздника по всей стране принесут в жертву более 12 миллионов домашних животных, включая коз, овец, коров и буйволов.