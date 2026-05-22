И это европейская столица? Ригу отчитали за прием богатых туристов в грузовом порту
В день прибытия крупнейшего круизного лайнера в истории Рижского порта Министерство экономики выступило с резким заявлением: туристов по-прежнему принимают в грузовом терминале на Кундзиньсале, далеко от центра города. В ведомстве предупреждают — Рига теряет миллионы и проигрывает другим балтийским столицам из-за отсутствия современного круизного терминала.
Otkrito.lv уже сообщал, что сегодня в Ригу прибыл крупнейший круизный корабль, однако его пассажиров принимают в грузовом терминале на Кундзиньсале в Пардаугаве, который не приспособлен для такого обслуживания.
Министерство экономики в официальном письме призвало самоуправление Риги срочно договориться об устойчивом решении для создания современной пассажирской и круизной пристани в центре города.
«Рига не может позволить себе ситуацию, когда круизных туристов высаживают в индустриальном грузовом терминале в 15 километрах от Старой Риги, а затем везут автобусами через городские пробки. Это не соответствует ни стандартам современной европейской столицы, ни экономическим интересам Латвии», — подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
По данным Рижского свободного порта, в 2026 году в Рижском порту уже заявлены 103 визита круизных судов — на 21% больше, чем годом ранее. Прогнозируемое число пассажиров достигнет как минимум 135 000 человек, что станет крупнейшим показателем в истории Риги.
При этом нынешняя инфраструктура не позволяет швартовать в центре Риги суда длиной более 300 метров. В результате Рига проигрывает другим балтийским портам в конкуренции за экономически более значимых круизных операторов.
Министерство экономики указывает, что нынешний порядок обслуживания круизных пассажиров:
- снижает комфорт туристов и качество их пребывания;
- создает дополнительные пробки;
- уменьшает поток туристов в Старую Ригу, рестораны и культурные объекты;
- ухудшает имидж Риги в глазах международных круизных операторов;
- ограничивает экономический вклад в местный бизнес.
По расчетам Рижского свободного порта, один круизный пассажир в Риге в среднем приносит до 50 евро дохода в сферах туризма, гостеприимства, транспорта и розничной торговли. При прогнозируемых 135 000 пассажиров в 2026 году это может означать не менее 6,7 млн евро прямого экономического вклада только за счет расходов пассажиров.
Министерство призывает Рижскую думу:
- определить развитие круизного терминала как один из стратегических приоритетов города;
- срочно договориться о конкретном решении по строительству пассажирских причалов рядом с центром Риги;
- совместно с Рижским свободным портом, Министерством сообщения и операторами терминалов разработать четкий график проекта;
- обеспечить необходимое территориальное планирование и адаптацию транспортной инфраструктуры.
Кроме того, Министерство экономики призывает оценить возможность переименования Кундзиньсалы. «С учетом нынешней геополитической ситуации и необходимости укреплять информационное пространство Латвии название портовой территории должно отражать государственные ценности Латвии и идентичность современной европейской столицы», — указывают в министерстве.
В Министерстве экономики подчеркивают: современный пассажирский порт в центре Риги — это не только инфраструктурный проект. Это вклад в экспорт туристических услуг Латвии, привлечение инвестиций, предпринимательство и международную конкурентоспособность Риги.