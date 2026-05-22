Латвийский университет решил продать уникальное здание в самом центре Риги
Латвийский университет начинает процесс продажи исторических зданий с аукциона, чтобы продолжить инвестиции в развитие Академического центра в Торнякалнсе. На торги будут выставлены несколько объектов недвижимости в Риге, где сейчас располагаются факультеты и другие структурные подразделения Латвийского университета.
Варианты использования очень широки
Процесс планируется завершить в течение года, продав портфель недвижимости, общая рыночная стоимость которого превышает 20 миллионов евро.
Первыми объектами, которые планируется выставить на аукцион в мае и июне этого года, станут здания факультета экономики и социальных наук Латвийского университета на бульваре Аспазияс, 5, и на улице Лаувас, 4, в Риге. Недвижимость будет продаваться с условием, что Латвийский университет сохранит право пользования помещениями до завершения строительства нового здания в Торнякалнсе и окончания процесса переезда.
Дом на бульваре Аспазияс, 5, является самым ценным из исторических зданий факультетов университета, которое планируется выставить на публичный аукцион. Общая площадь зданий объекта составляет 14 793 квадратных метра, а площадь земельного участка достигает 5 122 квадратных метров. Стартовая цена аукциона установлена на уровне 10,8 миллиона евро.
«Это так называемый “трофейный объект” и фактически единственный объект такого масштаба и характера в центре Риги. Он уникален своим объемом, архитектурой, U-образной планировкой с просторным внутренним двором и исключительным расположением между Старой Ригой, зданием оперы и Центральным вокзалом. Потенциальные варианты использования объекта после реконструкции очень широки — от роскошного отеля и апартаментов премиум-класса до офисного или торгового здания. Многие даже не знают, что часть здания с видом на улицу Радио и городской канал исторически проектировалась как жилой дом, что существенно облегчает возможную адаптацию под жилую функцию. Это действительно уникальная возможность для инвесторов», - рассказывает проректор по развитию Латвийского университета Энно Энце.
Аукцион по объекту на бульваре Аспазияс, 5, начнется 27 мая 2026 года и пройдет на сайте электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv. Подать заявку на участие можно будет до 16 июня.
Здание советского периода
Вторым выставляемым на торги объектом станет недвижимость на улице Лаувас, 4, в Риге, которая состоит из земельного участка площадью 15 319 квадратных метров и учебного корпуса общей площадью 8 102 квадратных метра. Стартовая цена объекта установлена на уровне двух миллионов евро.
«Это хорошо сохранившееся учебное здание советского периода с очень четкой и функциональной структурой. Прямоугольная форма, равномерное расположение кабинетов и простое конструктивное решение делают объект очень легко трансформируемым для различных проектов развития. Объект особенно подходит для застройщиков жилой недвижимости, сегмента студенческого жилья или доходного дома. Учитывая цену, расположение и площадь объекта, мы ожидаем очень высокий интерес со стороны инвесторов», — отметил проректор по развитию Латвийского университета.
Аукцион по объекту на улице Лаувас, 4, начнется 29 мая 2026 года и также пройдет на сайте электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv. Подать заявку можно будет до 18 июня.