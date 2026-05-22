Неожиданный поворот: часть пенсионных накоплений литовцев окажется в Латвии
Как сообщает платформа Profitus, в Литве сейчас проходит пенсионная реформа, и в апреле жители страны начали получать первые выплаты из пенсионных фондов. Это вызвало новую тенденцию среди литовцев — многие становятся частными инвесторами.
Для литовской платформы коллективного финансирования недвижимости Profitus апрель стал рекордным месяцем за всю историю. В апреле регистрация новых инвесторов выросла в 2,5 раза по сравнению со средними показателями регистрации в 2025 году.
Новый рекорд был достигнут и по объему привлеченных через платформу инвестиций — в апреле были профинансированы различные проекты недвижимости на сумму более 16 миллионов евро. Средний объем инвестиций в апреле достиг почти 1,3 тысячи евро, что на 53% больше среднего показателя 2025 года.
Руководитель по развитию бизнеса Profitus в Латвии Арнольдс Антанавичюс заявил: "Надо признать, что от литовской пенсионной реформы на этот раз выигрывают и девелоперы проектов недвижимости в Латвии, поскольку значительно увеличилась скорость, с которой можно получить необходимое финансирование для реализации проекта — сейчас это происходит за несколько часов или даже минут".
Литовцы уже вывели из пенсионных фондов более 4,5 миллиарда евро. Значительная часть этих денег может быть направлена на инвестиции. Люди, у которых раньше не было свободных средств для вложений, теперь активно ищут возможности выгодно инвестировать эти деньги.
"Данные банков показывают, что большая часть средств, полученных из пенсионных фондов, пока еще находится на счетах жителей, и они все еще обдумывают, что делать с этими деньгами", — отметил А. Антанавичюс.
Опыт Эстонии показывает, что около 25% полученных средств было использовано также для погашения существующих кредитных обязательств. В основном жители закрывали потребительские кредиты, взятые под высокие проценты и являвшиеся для них серьезным финансовым бременем.
