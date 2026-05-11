Все больше жителей Латвии сами начинают копить себе на пенсию. Сколько надо откладывать каждый месяц?
Интерес жителей к формированию накоплений на будущее продолжает расти — в прошлом году добровольные взносы в пенсионный план третьего уровня увеличились на 15 % по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют данные Luminor. Одновременно немного выросло и число участников.
Растут взносы
Рост подтверждают и общие тенденции — в 2025 году в пенсионные планы частных пенсионных фондов в общей сложности было внесено более 164 миллионов евро, что на 21 % больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Банка Латвии. Наибольший рост в прошлом году наблюдался именно во взносах самих участников, которые за год увеличились на 23 %, тогда как взносы работодателей выросли на 12 %. Одновременно рост взносов со стороны работодателей подтверждает, что все больше предприятий рассматривают взносы в пенсионный план третьего уровня как дополнительное преимущество и инструмент долгосрочной мотивации своих работников.
В отличие от второго пенсионного уровня, где взносы из зарплаты работника производятся автоматически, в пенсионном плане третьего уровня каждый сам может определить как размер взносов, так и регулярность их внесения. Средняя сумма взносов среди клиентов в этом виде накоплений составляет около 55 евро в месяц.
Накопление на будущее
Пенсионный план третьего уровня является одним из немногих финансовых инструментов, преимущества которого ощущаются как в долгосрочной перспективе, так и уже сегодня. Формируя накопления постепенно, со временем взносы могут превратиться в существенную финансовую поддержку в будущем. Дополнительным преимуществом являются и налоговые льготы — с взносов, сделанных в пенсионный план третьего уровня, ежегодно можно вернуть подоходный налог с населения в размере 25,5 %. Важно помнить, что налог можно вернуть с суммы, не превышающей 10 % от брутто-зарплаты и не более 4000 евро (в совокупности со взносами в накопительное страхование жизни, если такие осуществляются).
«Один из самых разумных подходов — направлять полученный возврат налога обратно в пенсионный план третьего уровня, тем самым увеличивая потенциал роста накоплений в долгосрочной перспективе. Это определяется эффектом сложных процентов: доход получается не только от первоначально вложенной суммы, но со временем и от ранее полученной прибыли. Например, если ежемесячно инвестировать 50 евро и предположить, что средняя доходность составляет 8 % в год, то через 20 лет накопление может достичь примерно 37 тысяч евро, а через 30 лет — уже более 108 тысяч евро. Чем дольше формируются накопления, тем сильнее проявляется этот эффект», — подчеркивают эксперты.
