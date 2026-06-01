590 станций и все меньше владельцев: что происходит на рынке топлива Латвии
Рынок топлива в Латвии стремительно сжимается: сети АЗС укрупняются, мелкие игроки уходят, а требования по "зеленой" энергетике подталкивают процесс еще сильнее. Конкуренция растёт, рентабельность падает — выживают только крупнейшие.
Последние три года на рынке розничной торговли топливом происходит активная консолидация. Несколько участников рынка выкупают другие компании, тем самым расширяя свои сети автозаправочных станций (АЗС). В результате игроков на рынке становится меньше. Представители отрасли прогнозируют, что консолидация продолжится и в ближайшие годы, особенно с учетом требований по использованию возобновляемых источников энергии в топливной отрасли, которые придется выполнять через несколько лет, сообщает Tvnet.lv.
Данные Службы государственных доходов (VID) о количестве выданных специальных разрешений (лицензий) на розничную торговлю топливом показывают, что на 31 декабря 2021 года было выдано 90 лицензий, а к середине мая этого года - уже 79. VID подчеркивает, что в настоящее время на рынке работают 79 розничных торговцев топливом, в том числе газом. Среди них есть как несколько фермерских хозяйств, так и общества с ограниченной ответственностью, занимающиеся также другими видами предпринимательской деятельности.
По данным VID, в первые три месяца этого года крупнейшими компаниями по объему реализованного в розницу топлива являются Neste Latvija, Circle K Latvia (бывший Statoil), Viada Baltija, Virši-A и Kool Latvija.
Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере сообщила, что на 31 декабря 2025 года в Латвии насчитывалось 304 автозаправочные станции, а вместе с газозаправочными станциями - 534 объекта, из которых 230 являлись комбинированными станциями и 56 - только газозаправочными. Таким образом, в общей сложности в Латвии действует 590 объектов по заправке топливом и газом.
"Консолидация на рынке топлива началась еще пять-семь лет назад, однако особенно активно она происходит в последние три года: меняется рынок, бизнес-стратегии компаний, появляются новые бизнес-модели", - рассказала Лигере. По ее словам, консолидацию в основном осуществляют пять крупнейших розничных продавцов, которые выкупают активы других компаний или арендуют их АЗС. Некоторые компании также строят новые станции.
Что является движущей силой консолидации рынка? "Наценка, рентабельность и убытки. Рентабельность в отрасли составляет всего 1-2%, прибыльность низкая. Те участники рынка, которые не могут выдерживать конкуренцию и работают с убытками, продают свои АЗС компаниям, работающим более успешно", - поясняет Лигере. "Небольшим владельцам АЗС трудно конкурировать с крупными сетями. Когда они понимают, что начинают работать в убыток и не способны выдерживать конкуренцию, приходят к решению продать бизнес".
За последние годы рынок покинули такие компании, как Dinaz, Gotika и East-West Transit, работавшая под брендом Latvijas Nafta.